'Kristal Kelepçe'ler sahiplerini buldu

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2017 yılında temeli atılan Türkiye Polisiye Yazarları Birliği (TPYB) 130’dan fazla yazarı bünyesinde barındıran bir edebiyat plâtformu olarak üyelerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu gelenek çerçevesinde, kendi üyeleri içinden belirlediği yazarlar jürisinin nesnel değerlendirme kriterlerine göre, her yıl düzenli olarak seçim yapıyor.

Beyoğlu Pera Sineması sahnesinde düzenlenen 2021 yılı Kristal Kelepçe ödül töreninde, Büyük Usta kategorisinde Osman Aysu, En İyi Polisiye Roman kategorisinde (Çaylak isimli romanı ile) Nihal Orhan ve Polisiye İlk Roman Ödülü kategorisinde (Avcının Gecesi isimli romanı ile) Dilruba Yıldız ödüle lâyık bulundu. Jürinin gerekçeli kararını Pera sahnesinde açıklayan Türkiye Polisiye Yazarları Birliği’nin yetkili kurulu tüm konuklara heyecanlı dakikalar yaşattı.



Pandemi koşulları nedeniyle fiziksel ödül töreni yapılamayan 2020 yılı Kristal Kelepçe Ödülleri’ni kazananların ödülleri (Polisiye Roman’da Ayfer Kafkas, Polisiye İlk Roman’da Su Tunç ve Büyük Usta’da Celil Oker) yine bu törende teslim edildi. 2020 yılında aramızdan ayrılan ama yapıtlarıyla hep bizimle olan Büyük Usta Celil Oker’in ödülü ailesi tarafından alındı. Olumlu bir atmosferde gerçekleşen toplantıdaki neşeli edebiyat sohbetleri gözlerden kaçmadı.

Başkanlığını Algan Sezgintüredi’nin sürdürdüğü Türkiye Polisiye Yazarları Birliği’nin 2022–23 sezonunda görev yapacak olan yönetim kurulu Ayşe Erbulak, Armağan Tunaboylu, Ercan Akbay, Doruk Ateş, Onur Okan ve Elçin Poyrazlar’dan oluşuyor.