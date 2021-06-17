MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKral ve kraliçeler belirlenecek
GeriKeyif Kral ve kraliçeler belirlenecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 17.06.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Kral ve kraliçeler belirlenecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kral ve kraliçeler belirlenecek

Sinema ve dizi sektörüne yeni yüzler kazandırmayı amaçlayan Vizyon Production & Bonart Ajans işbirliğiyle düzenlenen, MSM Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin manevi katkılarıyla gerçekleştirilecek “4. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın finali için geri sayım başladı.

925 kişinin başvuru yaptığı organizasyon komitesi bu sayıyı fotoğraflar üzerinden yapılan eleme ile 160 kişiye indirdi. Müjdat Gezen, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Coşkun Sabah, Hilal Özdemir ve Kasım Aksoy’dan oluşan ön jüri, final için 12 kadın 12 erkek finalisti belirleyecek. Toplam 24 aday Bodrum Samara Hotel’deki finalde taç giymek için podyuma çıkacak. Yarışmada dereceye girerek taç giyen iki isim, sinema ve dizi sektörüne adım atmış olacak.

Kral ve kraliçeler belirlenecek

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi