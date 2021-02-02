Kozmetik markasını yarattı

Youtube kanalı ve yemek tariflerinden oluşan kitabı ile gıda sektöründe boy gösteren Gizem Özdilli şimdilerde kozmetik sektörüne el attı. Bir kozmetik şirketi , ‘Bir Gizeminiz Olsun’ sloganıyla 2021 Gizem Özdilli collection’ı piyasaya çıkardı.

Kendi adını taşıyan markasının da reklam yıldızı olan Özdilli, bir hayalini daha gerçekleştirmekten çok mutlu oldu.