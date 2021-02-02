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Kozmetik markasını yarattı
Birçok ünlü markaya reklam yüzü olan Gizem Özdilli, şimdi kendi kozmetik markasının yüzü olacak.
Youtube kanalı ve yemek tariflerinden oluşan kitabı ile gıda sektöründe boy gösteren Gizem Özdilli şimdilerde kozmetik sektörüne el attı. Bir kozmetik şirketi , ‘Bir Gizeminiz Olsun’ sloganıyla 2021 Gizem Özdilli collection’ı piyasaya çıkardı.
Kendi adını taşıyan markasının da reklam yıldızı olan Özdilli, bir hayalini daha gerçekleştirmekten çok mutlu oldu.
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