MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKozmetik markasını yarattı
GeriKeyif Kozmetik markasını yarattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 02.02.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

Kozmetik markasını yarattı

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
Kozmetik markasını yarattı
Abone Olgoogle-news

Birçok ünlü markaya reklam yüzü olan Gizem Özdilli, şimdi kendi kozmetik markasının yüzü olacak.

Youtube kanalı ve yemek tariflerinden oluşan kitabı ile gıda sektöründe boy gösteren Gizem Özdilli şimdilerde kozmetik sektörüne el attı. Bir kozmetik şirketi , ‘Bir Gizeminiz Olsun’ sloganıyla 2021 Gizem Özdilli collection’ı piyasaya çıkardı.

Kendi adını taşıyan markasının da reklam yıldızı olan Özdilli, bir hayalini daha gerçekleştirmekten çok mutlu oldu.

 

False
Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle