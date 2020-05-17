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Haber Giriş: 17.05.2020 - 12:31,Son Güncelleme:

Koyunlar ve ördeklerle karantina

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Koyunlar ve ördeklerle karantina
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Nil Karaibrahimgil, Moda Tasarımcıları Derneği’nin sosyal medyadaki canlı yayınına katıldı.

Tanju Babacan’la sohbetinde karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlatan ünlü şarkıcı, “Kilyos’a yakın bir yerde, doğayla iç içe yaşıyoruz. Tavuklarımız, ördeklerimiz, tavşanlarımız, kaplumbağamız ve koyunlarımız var. Böyle bir yerde geçiyor karantina günlerimiz” dedi. Müzik çalışmalarından da bahseden Karaibrahimgil, “Şarkı yazmak için harika bir dönem. Ben de daha değişik şarkılar yazmayı deniyorum” diye konuştu. Sanatçı, şarkılarını nasıl yazdığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Benimki ruh çağırma seansı gibi. Elime gitarı alınca aramızda bir bağlantı oluyor. Birbirimize bir şeyer söylüyoruz bence. İlham denebilir buna.”

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