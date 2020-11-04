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Haber Giriş: 04.11.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Köylü güzeli Melis

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Köylü güzeli Melis
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Tuğba Melis Türk, ters köşe bir rolle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, “Petrol Sevdası” filminde ‘Urfalı Emine’ rolünü canlandıracak.

Tuğba Melis Türk, ters köşe bir rolle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bugüne dek hep güzel ve seksi kadın rollerini canlandıran Türk, “Petrol Sevdası” filminde Urfalı köylü güzeli Emine’ye hayat verdi. Yönetmen koltuğunda Hasan Doğan’ın oturduğu yapımın başrolünde oyuncuya Halil İbrahim Kurum eşlik etti. Juli Sanat’ın yapımcılığında çekilen film, yakında sinema tutkunlarıyla buluşacak. Tuğba Melis Türk, vizyon tarihini sabırsızlıkla beklediğini söylüyor: “Güzel kadın rollerinden sonra hep böyle bir iş bekliyordum. Ben Malatyalıyım, çekimleri Urfa’da yaptık ama hiç yabancılık çekmedim. Filmimizin seyirciyle buluşacağı günü iple çekiyorum.”

Köylü güzeli Melis


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