“Köstebekgiller” in ilk teaser’ı yayınlandı

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Yapımcılığını Filmevi Yapım ve Plaza Yapım’ın yaptığı, yönetmenliğini Ekin Pandır’ın üstlendiği “Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları” nın ilk teaser’ı, Kösteban’ın; “Arkadaşlar, dünyayı ve Köstebekya’yı kurtarmaya hazır mısınız?” sözleriyle açılıyor. Teaser’da filmin başrol oyuncusu Beren Gökyıldız’ı (Deniz) ve kardeşi rolündeki Mehmet Aybars Kaya’yı (Arda) Köstebekgiller’den Boyo, Kösteban, Cici, Süslü ile dünyayı ve Köstebekya’yı kurtarmak için güçlerini birleştirirken izliyoruz.

Oyuncu kadrosunda Beren Gökyıldız, Pınar Altuğ Atacan, Beyti Engin, Mehmet Aybars Kaya, Jennifer Boyner ve Sefo’nun yer aldığı filmde Köstebekgilleri; Pelin Akil (Süslü), Mustafa Oral (Boyo), Lemi Filozof (Kösteban), Yaren Özaydın (Cici) seslendiriyor.

