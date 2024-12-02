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“Köstebekgiller” in ilk teaser’ı yayınlandı

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#Köstebekgiller#Beren Gökyıldız#Pınar Altuğ
“Köstebekgiller” in ilk teaser’ı yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 13:01

“Köstebekgiller” in, yeni sinema filmi “Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları” nın ilk teaser’ı yayınlandı.

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Yapımcılığını Filmevi Yapım ve Plaza Yapım’ın yaptığı, yönetmenliğini Ekin Pandır’ın üstlendiği “Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları” nın ilk teaser’ı, Kösteban’ın; “Arkadaşlar, dünyayı ve Köstebekya’yı kurtarmaya hazır mısınız?” sözleriyle açılıyor. Teaser’da filmin başrol oyuncusu Beren Gökyıldız’ı (Deniz) ve kardeşi rolündeki Mehmet Aybars Kaya’yı (Arda) Köstebekgiller’den Boyo, Kösteban, Cici, Süslü ile dünyayı ve Köstebekya’yı kurtarmak için güçlerini birleştirirken izliyoruz.

 Oyuncu kadrosunda Beren Gökyıldız, Pınar Altuğ Atacan, Beyti Engin, Mehmet Aybars Kaya, Jennifer Boyner ve Sefo’nun yer aldığı filmde Köstebekgilleri; Pelin Akil (Süslü), Mustafa Oral (Boyo), Lemi Filozof (Kösteban), Yaren Özaydın (Cici) seslendiriyor.

“Köstebekgiller” in ilk teaser’ı yayınlandı

Senaryosunu Ömer Pınar, Yaşar Üzer, Resul Ertaş’ın yazdığı, müziklerini Seçil Akın ve Murat Yelken’in yaptığı “Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları” nda; organik ata tohumları ihmaller yüzünden yok olmakta, dünya bir gıda krizine doğru sürüklenmektedir. Tohumların yok olmasına neden olan kötücül Profesör Ali Cengiz Kapkara’ya (Beyti Engin) karşı Köstebekgiller ve onlara yardım eden Deniz, (Beren Gökyıldız) kardeşi Arda’nın (Mehmet Aybars Kaya) son ata tohumunu kötücül profesörden geri almak için yola çıktıkları sürükleyici maceraya tanıklık edeceğiz. “Köstebekgiller”, 2025’te sinemalarda…

 

 

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#Köstebekgiller#Beren Gökyıldız#Pınar Altuğ

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