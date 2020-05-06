MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKoronivirüsle mücadele için bağış yapan, David Lynch ile kahve içecek
GeriKeyif Koronivirüsle mücadele için bağış yapan, David Lynch ile kahve içecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 06.05.2020 - 16:23,Son Güncelleme:

Koronivirüsle mücadele için bağış yapan, David Lynch ile kahve içecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronivirüsle mücadele için bağış yapan, David Lynch ile kahve içecek
Abone Olgoogle-news

Koronavirüsle mücadele için ünlü yönetmen David Lynch de bir kampanya başlattı.

İkiz Tepeler, Mulholland Çıkmazı ve Dune gibi unutulmaz filmlere imza atan 74 yaşındaki yönetmen Heal The Healers Now isimli kuruluşa destek verdiğini açıkladı. Aynı zamanda tanınan bir ressam olan Lynch'in destektediği kuruluş, koronavirüs salgınında ön planda emek veren sağlık çalışanlarının stres seviyesini azaltmayı hedefliyor.

Bu kuruma bağış yapanlar arasından seçilen kişiler David Lynch ile online olarak kahve içme fırsatı yakalayacak. Ayrıca bu sırada David Lynch'in karşısındaki kişinin resmini de çizecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle