Koronivirüsle mücadele için bağış yapan, David Lynch ile kahve içecek

İkiz Tepeler, Mulholland Çıkmazı ve Dune gibi unutulmaz filmlere imza atan 74 yaşındaki yönetmen Heal The Healers Now isimli kuruluşa destek verdiğini açıkladı. Aynı zamanda tanınan bir ressam olan Lynch'in destektediği kuruluş, koronavirüs salgınında ön planda emek veren sağlık çalışanlarının stres seviyesini azaltmayı hedefliyor.

Bu kuruma bağış yapanlar arasından seçilen kişiler David Lynch ile online olarak kahve içme fırsatı yakalayacak. Ayrıca bu sırada David Lynch'in karşısındaki kişinin resmini de çizecek.