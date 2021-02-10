Koronayı yendi, yaşadıklarını şarkı sözü yaptı

Sosyal yardım projelerine destek amacıyla kurulan Masce Orchestra'nun kurucusu ve klarnetçisi Şenan Kerçin, koronavirüsü çok zorlu bir süreçle atlattı. Yoğun bakımında 8 gün yaşamla ölüm arasında giden Şenan Kerçin, ardından normal servise geçti ve 14 günlük zorlu tedavinin ardından taburcu oldu. Şenan Kerçin taburcu olduktan sonra sonra yaşadıklarını Nefesim adıyla şarkı sözünde anlattı.

NEFESİM

Tanrım yardım et bugün güneş hiç doğmayacak kadar karanlık her yer...

Sanki dünyanın üzerine bir kasvet çöktü.. Gecenin sessizliği bütün yaşamı aldı götürdü içimden...

Tanrım bir nefes bir ses...

Biliyorum bitmeyecek bu kasvet bu kabus...

Bir nefes haydi son gayret bir nefes...

Olmuyor, dayanamıyorum ...

Sanki birileri bütün gücümü elimden aldı kımıldayamıyorum...

Gece artık iyice karanlık...

Bütün ışıklar kapandı, buradayımmm. Hayatım elimden kayıp gidiyor ve direnemiyorum... Haydi bir nefes daha ...

Biliyorum gecenin karanlığı bitecek ama olmuyor...Yardım edin...Bir Nefes... Artık sesimin duyulmadığını biliyorum..

Sanki her şey bitti...

Artık o ince çizginin üzerinde yürüyorum...

Kalmak yada vazgeçmek...

Ama her yer karanlık, kimse yok muu? Tanrım yardım et...Haydi dayan, son bir nefes daha...