Koronavirüs sonrası Hollywood'da ilk gala

Salgın sırasında iptal edilen galalar da yeniden başladı. Hollywood'da ilk gala da Paparazzi X Posed adlı diziye yapıldı. Galaya katılanlardan bazıları maske ve eldivenlerini eksik etmezken bazılarının hiçbir önlem almaması dikkatlerden kaçmadı. İşte koronavirüs salgını karantinasından sonra Hollywood'da yapılan ilk galadan objektiflere takılanlar.

Danielle Vasinova

Plastica Martyr

Brighton Sharbino

Claudia Wells, eldivenleri ve maskesiyle galaya katıldı.

Donna D'Errico

Ryan Fu

Jim Mitchell.