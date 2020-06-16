Koronavirüs sonrası Hollywood'da ilk gala
Hayatı durduran koronavirüs salgını sonrası "yeni normal" her alanda yaşanmaya başlandı. Bunlardan biri de gösteri dünyası.
Depo Photos
Salgın sırasında iptal edilen galalar da yeniden başladı. Hollywood'da ilk gala da Paparazzi X Posed adlı diziye yapıldı. Galaya katılanlardan bazıları maske ve eldivenlerini eksik etmezken bazılarının hiçbir önlem almaması dikkatlerden kaçmadı. İşte koronavirüs salgını karantinasından sonra Hollywood'da yapılan ilk galadan objektiflere takılanlar.
Danielle Vasinova
Plastica Martyr
Brighton Sharbino
Claudia Wells, eldivenleri ve maskesiyle galaya katıldı.
Donna D'Errico
Ryan Fu
Jim Mitchell.
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