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Haber Giriş: 16.06.2020 - 11:43,Son Güncelleme:

Koronavirüs sonrası Hollywood'da ilk gala

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Koronavirüs sonrası Hollywood'da ilk gala
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Hayatı durduran koronavirüs salgını sonrası "yeni normal" her alanda yaşanmaya başlandı. Bunlardan biri de gösteri dünyası.

Depo Photos

Salgın sırasında iptal edilen galalar da yeniden başladı. Hollywood'da ilk gala da Paparazzi X Posed adlı diziye yapıldı. Galaya katılanlardan bazıları maske ve eldivenlerini eksik etmezken bazılarının hiçbir önlem almaması dikkatlerden kaçmadı. İşte koronavirüs salgını karantinasından sonra Hollywood'da yapılan ilk galadan objektiflere takılanlar.

Koronavirüs sonrası Hollywoodda ilk gala

Danielle Vasinova

Koronavirüs sonrası Hollywoodda ilk gala

Plastica Martyr

 

Koronavirüs sonrası Hollywoodda ilk gala

Brighton Sharbino

Koronavirüs sonrası Hollywoodda ilk gala

Claudia Wells, eldivenleri ve maskesiyle galaya katıldı. 

Koronavirüs sonrası Hollywoodda ilk gala

Donna D'Errico

Koronavirüs sonrası Hollywoodda ilk gala

Ryan Fu

Koronavirüs sonrası Hollywoodda ilk gala

Jim Mitchell.

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