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Haber Giriş: 05.05.2020 - 14:54,Son Güncelleme:

Koronavirüs sanat derslerine engel olmadı

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Samsun'da koronavirüs (Kovid-19) nedeni ile "Evde kal" çağrısına uyan öğretmen ve öğrenciler online bağlantı ile derslere devam ediyor.

İslam sanatları üzerine dersler veren İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'ndeki öğrenciler, internet üzerinden canlı bağlantıyla evlerinde derslerine devam ediyor.

Türk İslam Sanatları Merkezi Musiki Grubu, evlerinde kendi çektikleri videolarla ramazan ayının anlatıldığı "Donandı her yer kandiller ile" ilahisini seslendirdi.

İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi yöneticisi Hatice Tül Kübra Ersoy, açıklamda, koronavirüs sebebiyle sadece musiki dersleri değil, hüsnühat ve tezhip derslerine de evlerden devam ettiklerini belirtti.

Ersoy, "Online eğitim sistemi ile kursiyerler hem derslerinden geri kalmıyor hem de evlerinde kalarak kendi tedbirlerini almış oluyor." dedi.

"Hayat eve sığar" ve "Evde sanat var" sloganıyla hazırlanan ilahi, sosyal medyada ilgi gördü.

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