Korona Virüsü'nün Türkiye Güncel Sanat Ortamına Etkileri

Bu bağlamda pek çok sanatçı ve sanat profesyonelinin konuyla ilgili görüşlerinin ele alındığı bir sohbet gerçekleştirildi.

İZOLE YAŞAM DAHA ÇOK ESER!



İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt yaptığı açıklamada " Öncelikle, Dünya Sağlık Örgütü’nün “Küresel Salgın” olarak tanımladığı Covid-19 virüsü ile ilgili ülkemizde erken başlatılan sıkı önlemler sayesinde diğer dünya ülkelerine kıyasla daha az tahribatla atlatacağımızı düşünüyorum. Tüm dünyadaki sanatsal aktiviteler iptal edilir veya ötelenirken bizim sanat dünyamızın bu durumdan etkilenmemesi pek mümkün görünmüyor. Ama bu etkinin süresini ve şiddetini azaltabilmek elimizde. Bunun için yapmamız gereken tedbirlere uymak, çevremizdekilerin uymasını sağlamak. Önümüzdeki iki ay salgının seyri açısından kritik öneme sahip. Bu zaman zarfında Kültür Bakanlığı ve Belediyeler insanlarımızın bir araya gelerek virüsün yayılmasını engellemek için pek çok kültürel ve sanatsal aktiviteyi iptal ediyorlar. Sanatın sosyal ve paylaşım boyutunda gelecek iki ay boyunca yüz yüze iletişim yerini salgına karşı daha güvenli olan dijital iletişime bırakacak. Sosyal ve dijital medyayı daha yoğun kullanmak suretiyle sanatın değer zincirinde yer alan insanlar iletişimlerini sürdürecekler. Bu global krizin mecbur kıldığı toplumdan izole yaşam tarzı sanatçılar için atölyelerinde daha çok eser üretebilme fırsatı yaratacak. Böylece global salgın sonrası dönemde yepyeni eserlerle, sanatsal aktivitelerde patlama yaşanacağını tahmin ediyorum" dedi.



