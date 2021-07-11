Korku Takvimi filmine ABD'den ödül

Melisa Seda, Nevin Efe, Zafer Kora, Rümeysa Sarıarslan, Erdal Ayna, Nihat Yılmaz, Muharrem Fındıcak’ın rol aldığı Korku Takvimi filmine Amerika’daki Hollywood New Directors Festivali’nden ödül geldi.

Hollywood New Director; geleneksel film yapımcılığına meydan okuyan ve çalışmaları cesur, cüretkar ve yeniden icat eden, sinemanın sınırlarını zorlayan yeni yapımcılar, yeni yetenekler keşfetmeyi amaçlayan misyona sahip bir festival olarak biliniyor.





İÇİNDE CİN YOK!

Korku, dram, gizem, gerilim ve suç barındıran Korku Takvimi, içinde cin olmayan farklı ve evrensel bir film olmasıyla, daha önce benzeri Türkiye’de yapılmayışıyla da ön plana çıkıyor.

Yönetmenliğini Yunus Şevik’in, yapımcılığını Dras Film Pictures’in üstlendiği, Bir Film’in dağıtımını yaptığı film 2020’de çekildi.

Film, 6 Haziran 2020’de vizyona girecekti. Pandemi nedeniyle 27 Kasım 2020 tarihine ertelendi. Sonra yine aynı sebepten dolayı 2021’de belirsiz olarak ertelendi.

YUNUS ŞEVİK: MİSYONUM SİNEMANIN GELİŞMESİ ÜZERİNE KURULU!

Ödülü kazandığınız bilgisini almanızla, neler hissetiğinizle başlayalım mı?

Amerika’daki genel bir festivalden bu ödülü kazandığımı gecenin 01:30’una doğru öğrendim. İnanilmaz mutlu oldum. Çünkü uzun metrajda ilk ödülümdü. Kendi alanımız, korku da değil tüm filmlerin yarıştığı genel bir festivalde bu ödülü almak ayrıca mutlu etti. Farklı bir iş yaptığımızı düşünüyorduk. Bunu Amerika’daki festivalden gelen ödülle sinema camiasında da tescillemesi, düşüncelerimizin somut olarak hayata geçmesini sağladı. Bu festivalle birlikte birçok festivale gönderdik. Sonuçlarını bekliyoruz.

Bu film, proje aşamaşındayken neydi düşünceniz?

Bu filmi çekmeye başlarken düşüncem şuydu; bir önceki sene cin temalı bir film çekmiştik. İzleyiciler bizden farklı bir film bekliyordu. Bunu hedefledim.

FİLMLERİM, SİNEMA TARİHİNDE HATIRLANMAK İÇİN DEĞİL, SİNEMA TARİHİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN!

Misyonunuz nedir peki?

Sinema benim için inanılmaz bir tutku, aşktır. Yıllarca yönetmenlik, sanat için mücadele ettim. Vizyonum ve misyonum sinemanın gelişmesi üzerine kurulu. Hatta şöyle bir söz yazdım. ‘Çektiğim ve çekeceğim filmler, sinema tarihinde hatırlanmak için değil, sinema tarihini değiştirmek içindir!’ Bu sözü yazdığımda, istediğim hayallerimi gerçekleştirirken, insanlara farkli filmler izletmekti.

ABLASI YAZIYOR, KARDEŞİ ÇEKİYOR!

Korku Takvimi’nin de böyle bir proje olduğu aşikar.

Aynen… İçinde 25 tane korku sahnesi olan, korku ağırlıklı dram, gerilim, suç ve gizem barındıran, sürekli kendi içinde değişen… Sonu tahmin edilemeyen, beyin yakan… Farklı bir proje oldu. O yüzden de projeye başlarken cok heyecanlıydık. Senaryoyu ablam, senarist Esma Şevik yazıyor. Ablam senarist, ben yönetmen… İki kardeş seyircinin isteğine göre sinemamızı geliştirmek için çalışıyoruz.

KISA FİLMİM 2016’DA CANNES FİLM FESTİVALİ’NDE GÖSTERİLDİ!

İlk filminizi çekene kadar neler vardı sinemaya giden yolda?

Sektördeki film yolculuğum 2004’te çektiğim bir kısa filmle başladı. 2007’de Beykent Üniversitesi’ni kazandım. 2009 Beykent Üniversitesi, Radyo Televizyon mezunuyum. Hem alaylı hem okulluyum. Sektöre biraz ara verip fotoğrafçı olarak döndüm. Sonra sektörde belli bir süre yönetmen asistanlığı yaptım. Ayrıca 2014-2018 arasında birçok klip, reklam, tanıtım çektim. 2015-2017 arasnda reji asistanıydım. 2015’te çektiğim ‘Hüzün Kokusu’ adlı kısa filmim 2016’da Cannes Film Festivali’nde gösterildi. Sonra 2017’de youtube’da bir sezon yayınlanan internet dizisi çektim.

FİLM ÇEKMEK İÇİN EVİMİ SATTIM, FİLME YATIRDIM!

Sonra ilk filminiz, 2019’da vizyona giren Kulyas: Lanetin Bedeli geldi.

Evet. 2018’de yapım şirketimi kurdum. Film çekmek için evimi sattım, filme yatırdım. İlk filmim Kulyas; Lanetin Bedeli’nde ortaklarım vardı. 2019’da 185 salonda vizyona girdi. Girdigi hafta 4 tane korku filmi olmasına karşın ilk 2 hafta sadece korku değil tüm Türk filmleri arasında 1. oldu. Box Office verilerine bakabilirsiniz, 10 hafta vizyonda kaldı. 46.200 seyirciyle sezonu kapattı. Aralık 2019’da Korku Takvimi’ni çektik. O gün bugündür pandemiden dolayı erteliyoruz.

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