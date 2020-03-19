Koreograf ve dansçı Haldun Yedican vefat etti

Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçının cenazesi, yarın öğlen Beşiktaş Sinanpaşa Camisi'nden kaldırılacak.



Türkiye'nin önemli vurmalı çalgılar eğitmeni ve timpanisti olarak gösterilen Haşim Yedican'ın kardeşi olan Haldun Yedican, 17 Eylül 1954'de dünyaya geldi. Yedican, 1978'de İngiltere Royal Ballet School'da, 1981- 1982 yılları arasında İngiltere London Contem Parery School'da eğitim aldı. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde 1969 -1973 yıllarında öğrenim gören sanatçı, aynı dönem Sait Sökmen Ankara Devlet Tiyatrosu Modern Bale Bölümünde çalışmalarını sürdürdü.



Daha sonra İstanbul Devlet Opera ve Balesine geçiş yapan Yedican, Sait Sökmen Dans Merkezi'nde de bir süre eğitmen olarak çalıştı. Meslek hayatının bir bölümünde koreograf olarak görevini sürdüren Yedican, ünlü şarkıcı Tarkan'a da bir süre dans dersi verdi.

Yedican'ın koreograf olarak sahneye koyduğu eserler arasında İstanbul Devlet Tiyatrosunun 2002'de "Müzikli Kent" adlı eseri ile 1999'da "Arturo Ui'ninÖnlenebilir Tırmanışı" adlı oyunu yer alıyor.