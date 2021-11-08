Koray Candemir: Keklik idim vurdular

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Sıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıdaSıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıda#Meteoroloji
Ünlü futbolcu ile eşi yeniden mahkemelik oldularÜnlü futbolcu ile eşi yeniden mahkemelik oldular!#Özer Hurmacı
2-2 sonrası Vitor Pereira iddiası Eriyor, şuursuz, görünen o ki...2-2 sonrası Vitor Pereira iddiası! "Eriyor, şuursuz, görünen o ki..."#Fenerbahçe
Türkkanın küfür ettiği şehit ailesine Erdoğandan telefonTürkkan'ın küfür ettiği şehit ailesine Erdoğan'dan telefon#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Akar tartışmalara noktayı koydu: Mehmetçiğin moralini bozmayalım, tezkere aynı tezkeredirBakan Akar tartışmalara noktayı koydu: Mehmetçiğin moralini bozmayalım, tezkere aynı tezkeredir#Hulusi Akar
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Akşenere: Hanımefendinin yapması gereken vekilliğine son vermekCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Hanımefendinin yapması gereken vekilliğine son vermek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İyi-kötü-çirkin Küfür, yalan, inkar ve itiraf...İyi-kötü-çirkin! Küfür, yalan, inkar ve itiraf...#İYİ Parti
Kağıthanede dehşet dolu dakikalar Ufak ayrıntı hayatını kurtardıKağıthane'de dehşet dolu dakikalar! Ufak ayrıntı hayatını kurtardı#İstanbul
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Rekora ramak kaldı Altın fiyatlarında büyük hareketRekora ramak kaldı! Altın fiyatlarında büyük hareket#Altın
Kripto paralarda rekor hareketi Yatırımcıların cüzdanları doluyorKripto paralarda rekor hareketi! Yatırımcıların cüzdanları doluyor#Bitcoin
İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiİYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Geceye damga vurdu Cüneyt Çakır VARa giderken...Geceye damga vurdu! Cüneyt Çakır VAR'a giderken...#Fenerbahçe
Eda Ecenin panik anlarıEda Ece'nin panik anları#Eda Ece
İmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilirİmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilir#Ekrem İmamoğlu
HABERLERKelebek Haberleri Keyif Haberleri

Koray Candemir: Keklik idim vurdular

#Koray Candemir#Kargo#Savaş Özbey
Koray Candemir: Keklik idim vurdular
Savaş ÖZBEY

90’lardan beri kitlesi kemik: “Hep yakışıklı, her daim taş” diyen de var; “Sesi en iyi erkek vokal” diyen de... Şöhreti yakaladığı Kargo grubuyla zaman içinde bir ayrıldı, bir barıştı; ABD’ye gidip döndü; MaSKott grubunu kurdu. En son geçen hafta yeni single’ı “Yine” düştü platformlara. Fakat onu daha büyük işlere yakıştıran hayranlarının aksine, küçük mekânlarda, samimi konserleri tercih ediyor. Sebebini sorunca cevabı şu Koray Candemir’in: “Biraz akışına bırakma, biraz da talih...” Peki bunca karizmaya rağmen özel hayatı mı? Onun yanıtı da başlıkta saklı.

Haberin Devamı

◊ 7 Ağustos, Aslan erkeği. Nesi daha zor: Zaman zaman fazla cömertlik mi, ara sıra fazla ego mu?
- İkisiyle de çok derdim olmadı aslında. Ama daha çok... Zaman içinde bunları yontmak diyelim.
◊ YTÜ Endüstri Mühendisliği’ni dondurup müziğe geçiş... Sabırsızlık mı, isyan mı?
- Dondurmadım ki. Sadece gidemedim. Seneler sonra bitirmeyi tekrar denedim ama onu da yapamadım.

Koray Candemir: Keklik idim vurdular

◊ Hayatın bir film olsa müzikal mi olurdu, romantik-komedi mi?
- İçinde birçok duygu ve değişik disiplinler barındıran, şöyle uzun soluklu bir dizi daha uygun olurdu herhalde.
◊ Peki kim çekerdi: “Cahil Periler” filminde oynadığın Ferzan Özpetek mi, bir şarkı seslendirdiğin “Barda”nın yönetmeni Serdar Akar mı?
- Zor soru. İkisi de çok değerli, bunda seçim yapamam.
◊ 90’lardan itibaren sana âşık yetişmiş bir kuşak var. Sence bu karizmanın püf noktası: Çektiğin sürmeler mi, hafif kepçe kulakların mı?
- Kulaklar galiba... (Gülüyor)
Kargo grubundan ayrılık kararı: Yeniden doğuş muydu, uzuv kaybı mı?
- 14 senelik bir ilişki... Buna biraz da “anlaşarak boşanma” diyebiliriz.
◊ Sonra çıkardığın solo albümün “Sade”den... “Nefesini Tut” mu, “Aşk” mı?
- Albümün genelini daha iyi ifade ettiği için “Nefesini Tut” bence.
◊ Hangi cover’ın daha çok geri dönüşü olmuştur: “Öyle Sarhoş Olsam Ki” mi, “Yıldızların Altında” mı?
- “Yıldızların Altında”.
◊ “Sesi en iyi erkek vokal”... “Karizmatik, her daim taş”... Bu yorumları yapanlar, seni daha görkemli işlere yakıştırırken sen direksiyonu küçük mekânlarda, mütevazı konserlere kırdın. Kötü kariyer yönetimi mi, umurunda mı değil?
- Biraz akışına bırakma, biraz da talih aslında...
◊ İlk yıllardan itibaren, ABD’de bile yolunu hiç ayırmadığın Serkan Çeliköz... Bromance mi, suç ortağı mı?
- Benim için çok değerli. Evet, müzik üretim çetesinden suç ortağım Serkan.
◊ Yeni single’ın “Yine”... Birine mi, kendine mi?
- Ne birine ne de kendime... Dinleyenlere bu şarkı.
ÇOCUKLUĞUM KADIKÖY’DE GEÇTİ
◊ Sence hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Günümüz şartlarında zengin ve çirkin doğmak daha avantajlı galiba.
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Akılla beraber olursa getirebilir tabii, neden getirmesin?
◊ Bugün aldığın kararlarda annen mi, baban mı etkilidir?
- Babamın disiplini ve azmi, annemin de sabrı ve mükemmeliyetçiliği etkili. Fakat genelde anneme danışırım.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Gece planlamak.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- Daha çok mantık. Ama sezgileri kullanmadan da işler daha zor.
◊ Zorla güzellik olur mu, olmaz mı?
- Olmaz, olursa da istisnalar kaideyi bozmaz.
◊ İstanbul’un... Kokuları mı, sesleri mi?
- Doğduğum şehir... Her hali, her şeyi güzel ya İstanbul’un.
◊ Anadolu yakası mı, Avrupa yakası mı?
- Çocukluğum Kadıköy’de geçti, o yüzden Anadolu yakasında hep daha evimde gibiyim.
◊ Peki hangisinin manzarası daha güzel: Anadolu yakasından Avrupa’nın mı, Avrupa’dan karşının mı?
- Anadolu’dan karşıya bakmak daha büyülü sanki.
◊ Zaman makinesi icat ettin, nereye giderdin: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Ya çok eskilere ya da geleceğe...
◊ Özel Doğuş Lisesi günlerine geri dönmek mi, Dolmabahçe Sarayı mı?
- Lise günlerine bir göz atıp çıkmak isterdim.

KÜÇÜK KEYİFLER
Kediciyim ben kedilerden de tekir!
◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendininki mi, arkadaşınınki mi?
- Teknem yok ki. Bilmiyorum valla.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Yaz çocuğuyum, suyla da aram iyidir. Yaz sporlarını da sevdiğimden kumlu-güneşli, deniz kenarı olsun.
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- O mevzu yıllar içinde gidip geldi, hâlâ da ortada.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Günbatımı. Çünkü geceyi seviyorum.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Boş konuşuyorsa gevezeyi hiç almayayım ya...
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Küçükken satrançtı, büyüdüm tavla oldu. Biraz daha büyüdüm tekrar satranca döndü. (Gülüyor)
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- C) Hiçbiri. Daha insanlığa etkilerini tam anlayamıyoruz çünkü.
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Kediciyim ben.
◊ Peki kedilerden tekir mi, sarman mı?
- 10 sene azgın bir tekirle yaşadım. Kardeşim gibiydi. Duygusal nedenlerden
tekir.

Haberin Devamı

ÖZEL MESELELER
Beste Sezen, yorum Ajda...
Öyle olmaz mı?
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Göz kırpmak.
◊ Aşkta alıcı kuş musun, çantada keklik mi?
- Yaş aldıkça değişiyor galiba. Şöyle diyeyim: Keklik idim, vurdular. (Gülüyor)
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- İlkbahar!
◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

Koray Candemir: Keklik idim vurdular

- Beste Sezen, yorum Ajda... Öyle olmaz mı? Daha güzel olur bence.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Kimselere âşık olamamak içinde yine de bir umut barındırıyor. Onu tercih ederim.
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğin zaman mı, sevildiğin zaman mı?
- Sevdiğim zaman galiba.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Aşkın tarifi değişken. Bana kayıtsızlık daha çok uyuyor.
◊ Hangisini tercih edersin: Tek başına ağlamak mı, birinin omzunda ağlamak mı?
- Bunda tercih yapamıyorum. Çünkü zaman zaman ikisi de olabiliyor.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Önce affedip sonra da unutmak. Affetmek bana hep iyi gelmiştir, sonrasında rahatça unutabilirsiniz.

Haberin Devamı

GÜNDELİK HALLER
Pijama-terlik-telefon-YouTube
◊ Asla hatırlamadığın biri sana çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığını mı söylersin, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsın?
- Etraftan yardım almaya çalışırım. Eğer yalnızsak o zaman çaresiz dürüst olurum. (Gülüyor)
◊ Mangal partisinde köfteleri beğenmedin... Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- O köfteler tabakta kalır.
◊ Evine yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısın, uykusuz mu kalırsın?
- Onun kolayı var ya. Kulak tıkacı kullanırım, olur biter.
◊ Uçakta/otobüste ha bire omzunda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misin, hostese mi şikâyet edersin?
- Hmm... İnce ince pozisyon değiştiririm galiba. (Gülüyor)
◊ Evdeki halini hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Benimki şöyle geçiyor: Pijama-terlik-telefon-YouTube... PTT-Tube yani.
◊ Ayaklarına kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- E film tabii.

Haberin Devamı

Marilyn Monroe’nun yeri başka
◊ Hangisine daha çok gülersin: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- İkisine de gülerim. Yerine göre değişiyor.
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdin: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

Koray Candemir: Keklik idim vurdular

- Marilyn Monroe’nun yeri her zaman başka tabii...
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Filiz Akın.
◊ Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Tarık Akan.
◊ Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?
- Vedat Milor.
◊ Barış Manço mu, Cem Karaca mı?
- İkisi de büyük yıldızlar. Ama şarkıcılığı çok özel olduğu için Cem Karaca.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Seçemedim, seçemem...

Haberin Devamı

HİÇ DÜŞÜNMEDEN
HIZLI HIZLI...
◊ Hangisi daha çok çekti: Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- Pamuk.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Mantı.
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Adana.
◊ Hangisinden daha çok korkarsın: Yalandan mı, yılandan mı?
- Yılandan.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Yenmez.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koray Candemir#Kargo#Savaş Özbey

BAKMADAN GEÇME!

Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy
Eda Ecenin panik anları

Eda Ece'nin panik anları

#Eda Ece
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco