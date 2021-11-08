Koray Candemir: Keklik idim vurdular

◊ 7 Ağustos, Aslan erkeği. Nesi daha zor: Zaman zaman fazla cömertlik mi, ara sıra fazla ego mu?
- İkisiyle de çok derdim olmadı aslında. Ama daha çok... Zaman içinde bunları yontmak diyelim.
◊ YTÜ Endüstri Mühendisliği’ni dondurup müziğe geçiş... Sabırsızlık mı, isyan mı?
- Dondurmadım ki. Sadece gidemedim. Seneler sonra bitirmeyi tekrar denedim ama onu da yapamadım.
KÜÇÜK KEYİFLER
Kediciyim ben kedilerden de tekir!
◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendininki mi, arkadaşınınki mi?
- Teknem yok ki. Bilmiyorum valla.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Yaz çocuğuyum, suyla da aram iyidir. Yaz sporlarını da sevdiğimden kumlu-güneşli, deniz kenarı olsun.
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- O mevzu yıllar içinde gidip geldi, hâlâ da ortada.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Günbatımı. Çünkü geceyi seviyorum.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Boş konuşuyorsa gevezeyi hiç almayayım ya...
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Küçükken satrançtı, büyüdüm tavla oldu. Biraz daha büyüdüm tekrar satranca döndü. (Gülüyor)
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- C) Hiçbiri. Daha insanlığa etkilerini tam anlayamıyoruz çünkü.
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Kediciyim ben.
◊ Peki kedilerden tekir mi, sarman mı?
- 10 sene azgın bir tekirle yaşadım. Kardeşim gibiydi. Duygusal nedenlerden
tekir.
ÖZEL MESELELER
Beste Sezen, yorum Ajda...
Öyle olmaz mı?
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Göz kırpmak.
◊ Aşkta alıcı kuş musun, çantada keklik mi?
- Yaş aldıkça değişiyor galiba. Şöyle diyeyim: Keklik idim, vurdular. (Gülüyor)
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- İlkbahar!
◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Beste Sezen, yorum Ajda... Öyle olmaz mı? Daha güzel olur bence.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Kimselere âşık olamamak içinde yine de bir umut barındırıyor. Onu tercih ederim.
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğin zaman mı, sevildiğin zaman mı?
- Sevdiğim zaman galiba.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Aşkın tarifi değişken. Bana kayıtsızlık daha çok uyuyor.
◊ Hangisini tercih edersin: Tek başına ağlamak mı, birinin omzunda ağlamak mı?
- Bunda tercih yapamıyorum. Çünkü zaman zaman ikisi de olabiliyor.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Önce affedip sonra da unutmak. Affetmek bana hep iyi gelmiştir, sonrasında rahatça unutabilirsiniz.
GÜNDELİK HALLER
Pijama-terlik-telefon-YouTube
◊ Asla hatırlamadığın biri sana çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığını mı söylersin, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsın?
- Etraftan yardım almaya çalışırım. Eğer yalnızsak o zaman çaresiz dürüst olurum. (Gülüyor)
◊ Mangal partisinde köfteleri beğenmedin... Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- O köfteler tabakta kalır.
◊ Evine yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısın, uykusuz mu kalırsın?
- Onun kolayı var ya. Kulak tıkacı kullanırım, olur biter.
◊ Uçakta/otobüste ha bire omzunda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misin, hostese mi şikâyet edersin?
- Hmm... İnce ince pozisyon değiştiririm galiba. (Gülüyor)
◊ Evdeki halini hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Benimki şöyle geçiyor: Pijama-terlik-telefon-YouTube... PTT-Tube yani.
◊ Ayaklarına kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- E film tabii.
Marilyn Monroe’nun yeri başka
◊ Hangisine daha çok gülersin: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- İkisine de gülerim. Yerine göre değişiyor.
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdin: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Marilyn Monroe’nun yeri her zaman başka tabii...
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Filiz Akın.
◊ Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Tarık Akan.
◊ Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?
- Vedat Milor.
◊ Barış Manço mu, Cem Karaca mı?
- İkisi de büyük yıldızlar. Ama şarkıcılığı çok özel olduğu için Cem Karaca.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Seçemedim, seçemem...
HİÇ DÜŞÜNMEDEN
HIZLI HIZLI...
◊ Hangisi daha çok çekti: Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- Pamuk.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Mantı.
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Adana.
◊ Hangisinden daha çok korkarsın: Yalandan mı, yılandan mı?
- Yılandan.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Yenmez.