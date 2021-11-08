Koray Candemir: Keklik idim vurdular

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◊ 7 Ağustos, Aslan erkeği. Nesi daha zor: Zaman zaman fazla cömertlik mi, ara sıra fazla ego mu?

- İkisiyle de çok derdim olmadı aslında. Ama daha çok... Zaman içinde bunları yontmak diyelim.

◊ YTÜ Endüstri Mühendisliği’ni dondurup müziğe geçiş... Sabırsızlık mı, isyan mı?

- Dondurmadım ki. Sadece gidemedim. Seneler sonra bitirmeyi tekrar denedim ama onu da yapamadım.



- İçinde birçok duygu ve değişik disiplinler barındıran, şöyle uzun soluklu bir dizi daha uygun olurdu herhalde.- Zor soru. İkisi de çok değerli, bunda seçim yapamam.- Kulaklar galiba... (Gülüyor)- 14 senelik bir ilişki... Buna biraz da “anlaşarak boşanma” diyebiliriz.- Albümün genelini daha iyi ifade ettiği için “Nefesini Tut” bence.- “Yıldızların Altında”.- Biraz akışına bırakma, biraz da talih aslında...- Benim için çok değerli. Evet, müzik üretim çetesinden suç ortağım Serkan.- Ne birine ne de kendime... Dinleyenlere bu şarkı.- Günümüz şartlarında zengin ve çirkin doğmak daha avantajlı galiba.- Akılla beraber olursa getirebilir tabii, neden getirmesin?- Babamın disiplini ve azmi, annemin de sabrı ve mükemmeliyetçiliği etkili. Fakat genelde anneme danışırım.- Gece planlamak.- Daha çok mantık. Ama sezgileri kullanmadan da işler daha zor.- Olmaz, olursa da istisnalar kaideyi bozmaz.- Doğduğum şehir... Her hali, her şeyi güzel ya İstanbul’un.- Çocukluğum Kadıköy’de geçti, o yüzden Anadolu yakasında hep daha evimde gibiyim.- Anadolu’dan karşıya bakmak daha büyülü sanki.- Ya çok eskilere ya da geleceğe...- Lise günlerine bir göz atıp çıkmak isterdim.

KÜÇÜK KEYİFLER

Kediciyim ben kedilerden de tekir!

◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendininki mi, arkadaşınınki mi?

- Teknem yok ki. Bilmiyorum valla.

◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Yaz çocuğuyum, suyla da aram iyidir. Yaz sporlarını da sevdiğimden kumlu-güneşli, deniz kenarı olsun.

◊ Bodrum mu, Çeşme mi?

- O mevzu yıllar içinde gidip geldi, hâlâ da ortada.

◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?

- Günbatımı. Çünkü geceyi seviyorum.

◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?

- Boş konuşuyorsa gevezeyi hiç almayayım ya...

◊ Tavla mı, satranç mı?

- Küçükken satrançtı, büyüdüm tavla oldu. Biraz daha büyüdüm tekrar satranca döndü. (Gülüyor)

◊ Twitter mı, Instagram mı?

- C) Hiçbiri. Daha insanlığa etkilerini tam anlayamıyoruz çünkü.

◊ Kedi mi, köpek mi?

- Kediciyim ben.

◊ Peki kedilerden tekir mi, sarman mı?

- 10 sene azgın bir tekirle yaşadım. Kardeşim gibiydi. Duygusal nedenlerden

tekir.

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ÖZEL MESELELER

Beste Sezen, yorum Ajda...

Öyle olmaz mı?

◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

- Göz kırpmak.

◊ Aşkta alıcı kuş musun, çantada keklik mi?

- Yaş aldıkça değişiyor galiba. Şöyle diyeyim: Keklik idim, vurdular. (Gülüyor)

◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

- İlkbahar!

◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?



- Beste Sezen, yorum Ajda... Öyle olmaz mı? Daha güzel olur bence.

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Kimselere âşık olamamak içinde yine de bir umut barındırıyor. Onu tercih ederim.

◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğin zaman mı, sevildiğin zaman mı?

- Sevdiğim zaman galiba.

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?

- Aşkın tarifi değişken. Bana kayıtsızlık daha çok uyuyor.

◊ Hangisini tercih edersin: Tek başına ağlamak mı, birinin omzunda ağlamak mı?

- Bunda tercih yapamıyorum. Çünkü zaman zaman ikisi de olabiliyor.

◊ Affetmek mi, unutmak mı?

- Önce affedip sonra da unutmak. Affetmek bana hep iyi gelmiştir, sonrasında rahatça unutabilirsiniz.

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GÜNDELİK HALLER

Pijama-terlik-telefon-YouTube

◊ Asla hatırlamadığın biri sana çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığını mı söylersin, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsın?

- Etraftan yardım almaya çalışırım. Eğer yalnızsak o zaman çaresiz dürüst olurum. (Gülüyor)

◊ Mangal partisinde köfteleri beğenmedin... Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

- O köfteler tabakta kalır.

◊ Evine yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısın, uykusuz mu kalırsın?

- Onun kolayı var ya. Kulak tıkacı kullanırım, olur biter.

◊ Uçakta/otobüste ha bire omzunda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misin, hostese mi şikâyet edersin?

- Hmm... İnce ince pozisyon değiştiririm galiba. (Gülüyor)

◊ Evdeki halini hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

- Benimki şöyle geçiyor: Pijama-terlik-telefon-YouTube... PTT-Tube yani.

◊ Ayaklarına kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

- E film tabii.

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Marilyn Monroe’nun yeri başka

◊ Hangisine daha çok gülersin: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

- İkisine de gülerim. Yerine göre değişiyor.

◊ Hangisiyle komşu olmak isterdin: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?



- Marilyn Monroe’nun yeri her zaman başka tabii...

◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?

- Filiz Akın.

◊ Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?

- Tarık Akan.

◊ Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?

- Vedat Milor.

◊ Barış Manço mu, Cem Karaca mı?

- İkisi de büyük yıldızlar. Ama şarkıcılığı çok özel olduğu için Cem Karaca.

◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?

- Seçemedim, seçemem...

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HİÇ DÜŞÜNMEDEN

HIZLI HIZLI...

◊ Hangisi daha çok çekti: Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

- Pamuk.

◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

- Mantı.

◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

- Adana.

◊ Hangisinden daha çok korkarsın: Yalandan mı, yılandan mı?

- Yılandan.

◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

- Yenmez.