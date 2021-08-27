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Haber Giriş: 27.08.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Koray Avcı'nın Kuruçeşme heyecanı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Koray Avcı'nın Kuruçeşme heyecanı

Koray Avcı, Poll Production’ın organizasyonu ve Demirören Medya Grubu’nun medya sponsorluğunda gerçekleşen “Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri” kapsamında önceki akşam sahneye çıktı.

 Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, heyecanını “Burada ilk kez sahneye çıkacağım. Boğaz’ın kenarında, köprünün altında şarkı söyleyeceğime inanamıyorum” sözleriyle dile getirdi.

Daha sonra sevenlerinin karşısına çıkan Avcı, geceye “Sarhoş Gibiyim” şarkısıyla başlayıp Türk müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi. Şarkıcı, sahnesinde Âşık Mahzuni Şerif’in torunu Yiğit Mahzuni’yi de ağırladı ve onunla birlikte “Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın”, “Mevlam İki Göz Vermiş”, “Zalım” şarkılarını okudu.

Koray Avcının Kuruçeşme heyecanı

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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