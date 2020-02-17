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Haber Giriş: 17.02.2020 - 17:23,Son Güncelleme:/

Konserin ortasında sesi çıkmaz oldu, ağlaya ağlaya sahneden indi

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Konserin ortasında sesi çıkmaz oldu, ağlaya ağlaya sahneden indi

Efsane müzisyen Elton John, Yeni Zelanda'daki konserini hastalığı nedeniyle yarıda kesti. Sahneyi gözyaşları içinde terk etti.

 Elton John, emekli olmadan önceki son turnesi kapsamında Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde sahne aldı. Ünlü müzisyen, kendisine ‘atipik zatürre’ olarak bilinen bir iltihap teşhisi koyulduğunu söyledi.
Sesi konsere devam etmesine izin vermeyen 72 yaşındaki sanatçı, seyircilerden özür dileyerek ağlamaya başladı. Sanatçı görevliler yardımıyla sahneden indirildi.

Sanatçı, yarım kalan konserin ardından Instagram hesabından "Kalbimden gelerek çaldım ve söyledim, ta ki sesim artık şarkı söyleyemez hale gelene kadar. Hayal kırıklığına uğradım. Özür dilerim" açıklamasını yaptı.

 

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