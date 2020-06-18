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Haber Giriş: 18.06.2020 - 13:44,Son Güncelleme:

"Kömür", 21 Haziran'da TRT 2'de ekranlara gelecek

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"Kömür", 21 Haziran'da TRT 2'de ekranlara gelecek
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İranlı Türk yönetmen İsmail Monsef tarafından Azerbaycan Türkçesinde çekilen "Kömür" adlı film, 21 Haziran'da TRT 2'de yayınlanacak.

TRT 2'de ekranlara gelecek olan film, İran'ın en önemli film festivali olarak gösterilen "Uluslararası Fecir Film Festivali"nde prömiyerini gerçekleştirdi.

Senaryosunu yine Monsef'in kaleme aldığı filmde, Hadi Eftekharzadeh, Farid Adhami, Jila Shahi ve Yousef Yazdani rol alıyor.
Monsef'in ilk uzun metraj filmi, oğlunun hapse mahkum edilmesinin ardından Azerbaycan'a kaçarak, trajik bir sarmalın içine itilen bir babanın yoksulluktan kurtulmak için sınır kaçaklığına başlamasıyla birlikte ahlaki normlarının değişim sürecini anlatıyor.

Yönetmenin daha önce çektiği "Ardak" adlı kısa filmi de ABD, İtalya, Ermenistan, Mısır ve Türkiye gibi farklı ülkelerdeki film festivallerinden ödüller almıştı. 

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