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Haber Giriş: 09.07.2020 - 14:29,Son Güncelleme:

'Kızım Gibi Kokuyorsun' yarın vizyona girecek

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'Kızım Gibi Kokuyorsun' yarın vizyona girecek
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Olgun Özdemir'in yönetmenliğini yaptığı "Kızım Gibi Kokuyorsun" izleyici ile buluşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla geçici olarak faaliyetleri durdurulan ve 1 Temmuz itibarıyla yeniden kapılarını açan sınırlı sayıdaki sinema salonlarında bu hafta sadece 1 film vizyona girecek.

Olgun Özdemir'in yönetmenliğini yaptığı; Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Clemence Verniau, Tolga Güleç ve Şerif Sezer'in başrollerinde oynadığı "Kızım Gibi Kokuyorsun" izleyici ile buluşacak.

Türkiye, ABD ve Fransa ortak yapımı olan dram türündeki film; geçmişlerinde kayıplar yaşayan Beatrice, Hevi ve İbrahim'in Samandağ'da bulunan bir motelde tanışmaları sonrası yaşananları konu ediniyor.

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