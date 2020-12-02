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Haber Giriş: 02.12.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

Kıyafetleri açık arttırmada

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Kıyafetleri açık arttırmada
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SANAT dünyasının ünlü isimleri engelli bireylere destek olmak için kıyafetlerini açık arttırmada satılmak üzere bağışladı.

Uğur Batur tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenecek açık arttırma “ugurantik” ve “ugurbatur” Instagram hesaplarından 22.30-23.00 saatleri arasında online yapılacak. Açık arttırmada Acun Ilıcalı’ya ait bir tişört, Beyazıt Öztürk’ün takım elbisesi, Koray Avcı’nın konserlerinde giydiği şalvarı, Tamer Karadağlı’nın tişörtü, Yılmaz Morgül’ün takım elbisesi ve Coşkun Sabah’ın ceketi satılacak eşyalar arasında olacak. Elde edilecek gelir ise Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlanacak ve engelli bireyler için harcanacak.

Kıyafetleri açık arttırmada

 Beyazıt Öztürk’ün takım elbisesi 1000 TL’den satışa sunulacak.

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