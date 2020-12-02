Kıyafetleri açık arttırmada

Uğur Batur tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenecek açık arttırma “ugurantik” ve “ugurbatur” Instagram hesaplarından 22.30-23.00 saatleri arasında online yapılacak. Açık arttırmada Acun Ilıcalı’ya ait bir tişört, Beyazıt Öztürk’ün takım elbisesi, Koray Avcı’nın konserlerinde giydiği şalvarı, Tamer Karadağlı’nın tişörtü, Yılmaz Morgül’ün takım elbisesi ve Coşkun Sabah’ın ceketi satılacak eşyalar arasında olacak. Elde edilecek gelir ise Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlanacak ve engelli bireyler için harcanacak.



Beyazıt Öztürk’ün takım elbisesi 1000 TL’den satışa sunulacak.