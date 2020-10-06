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Haber Giriş: 06.10.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Kıtlık için hazırlıklar başladı

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Kıtlık için hazırlıklar başladı
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Yönetmen Ömer Sarıkaya, ülkemiz için çok önemli bir sinema filmi çekmek için hazırlıklara başladı.

Famine’ yani (kıtlık) filmi 1845 yılında İrlanda’da yaşanan büyük kıtlık ve dönemin Osmanlı padişahı Abdülmecid Han’ın İrlanda’ya uzattığı yardım elini konu alıyor.

Wilma Elles başta olmak üzere dünya sinemasının da birçok ünlü ismin yer alacağı ‘Famine’ yani (Kıtlık) filmin yapımcılığını ise Titanium Capital Pte Gurubun Ceo'su ve Uluslararası Arab Mucitler Birliği başkanı Dr. Henry Abdo üsteniyor. Türkiye aşığı olan Dr. Abdo,’Filmden elde edilecek olan geliri yardıma muhtaç olanlara dağıtılacağını söyledi.

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