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Haber Giriş: 11.11.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Kitapyurdu.com sesli kitap uygulaması

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Kitapyurdu.com sesli kitap uygulaması
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Okurları 20 yıldır internet üzerinden kitapla buluşturan "Kitapyurdu.com" sesli kitap uygulaması başlattı.

Kitapseverler, uygulama sayesinde yüzlerce sesli kitabı akıllı telefonlar aracılığıyla dinleyebilecek.

Aylık abonelik sistemiyle sesli kitaplara ulaşabilen kullanıcılar, ilk kayıtta 30 günlük deneme süresinden faydalanabilecek.

Görme engelliler ise bilgiye erişimi bir ayrıcalık olmaktan çıkarmasıyla da dikkati çeken uygulamayı tamamen ücretsiz kullanabilecek.

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