Kitapseverleri buluşturdu
Kitap ve kahve konseptli “Bahçe Kitap& Kahve” önceki gün Beşiktaş’ta açıldı.
Açılış kurdelesini usta oyuncu Göksel Arsoy, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediyesi Eski Başkanı Tahir Doğaç’la birlikte kesti. Bu özel güne çok sayıda yazar, yönetmen ve kitapseverler katıldı.
Yayıncı Ünsal Ünlü’nün girişimleri ile kurulan Bahçe Kitap&Kahve’nin işletme yöneticiliğini Besim Kabalcı üstleniyor. Arsoy açılışta kitabı “Altın Çocuk”u da imzaladı ve “Yaptığım en faydalı açılıştı” dedi.
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