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Haber Giriş: 05.01.2021 - 14:51 | Son Güncelleme:

Kısa Film Yarışması'nda geri sayım

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Kısa Film Yarışması'nda geri sayım
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Bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın jürisi belirlendi.

“İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?” sloganıyla “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla düzenlenen yarışmanın jürisinde Türkiye’den yönetmen ve senarist Tayfun Pirselimoğlu ve ödüllü oyuncu Belçim Bilgin’in yanı sıra Gürcü yönetmen Ana Urushadze, sinema yazarı Barbara Lorey de Lacharrière ve Saraybosna Film Festivali kurucusu, festival direktörü ve film yapımcısı Mirsad Purivatra yer alıyor.

Kısa Film Yarışmasında geri sayım

5. Kısa Film Yarışmasında finale kalan 13 film jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan filmler belirlenecek. COVID-19 salgını nedeniyle ödüller 13 Ocak’ta bu yıl ilk kez online olarak sahiplerini bulacak. Yarışmanın birincisi 20 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü de 10 bin TL ile ödüllendirilecek.

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