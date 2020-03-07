Haber Giriş: 07.03.2020 - 09:56,
Kırmızı çocuklar için sahnede
Songül Öden, tek kişilik oyunu “Lâl Hayal”i 13 Mart’ta Uniq Hall’de Kırmızı Çocuklar Derneği yararına sahneleyecek.
Öden, o gece sahneleyeceği oyunun gelirini derneğin bilim ve tasarım merkezine bağışlayacaklarını söyledi. Koruyucu aile kavramını yaygınlaştırmak amacıyla kurulan derneğin başkanı Simay Bülbül, ünlü oyuncunun desteğinden ötürü mutlu: “Birçok çocuğumuza umut, hayatlarına bir renk olacağız.”
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