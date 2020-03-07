MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKırmızı çocuklar için sahnede
GeriKeyif Kırmızı çocuklar için sahnede
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 07.03.2020 - 09:56,Son Güncelleme:/

Kırmızı çocuklar için sahnede

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırmızı çocuklar için sahnede
Abone Olgoogle-news

Songül Öden, tek kişilik oyunu “Lâl Hayal”i 13 Mart’ta Uniq Hall’de Kırmızı Çocuklar Derneği yararına sahneleyecek.

Öden, o gece sahneleyeceği oyunun gelirini derneğin bilim ve tasarım merkezine bağışlayacaklarını söyledi. Koruyucu aile kavramını yaygınlaştırmak amacıyla kurulan derneğin başkanı Simay Bülbül, ünlü oyuncunun desteğinden ötürü mutlu: “Birçok çocuğumuza umut, hayatlarına bir renk olacağız.”

Kırmızı çocuklar için sahnede


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle