“KİRLİ, ÇÜRÜK VE ADİ” tiyatro sahnesinde

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Başrollerini Savaş Özdural, Kerem Poyraz Kayaalp ve Romina Özipekçi'nin paylaştığı, diğer rolleri Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Ebru Karanfilci ve Ilgın Angın ‘ın oynadığı oyunda,6 kişilik dans kadrosu seyirciye bol kahkahalı görsel bir şov sunuyor.



Atilla Şendil’in yönettiği “Kirli, Çürük ve Adi”, Fransız Riviera’sında geçen bir dolandırıcılık komedisi. Lawrence, kendini sürgünde bir prens olarak tanıtıp kadınlardan para ve mücevher alan bir dolandırıcıdır. Bir gün yolu genç ve amatör bir dolandırıcı olan Freddy ile kesişir. İkili kısa bir süre beraber çalışsalar da daha sonra rakip olurlar ve genç bir kadını dolandırmak üzere iddiaya girerler.

Bundan sonra yüksek tempolu bir komedi başlar. İkili hedeflerindeki Janet’ı dolandırmaya çalışırken, ışık ve dans şovlarıyla sahneler büyük bir hızla ilerler. Tahmin edilemeyen sürpriz sonuyla yeni sezona damgasını vuracak oyun İstanbul içi ve dışı tüm prestijli sahnelerde seyirciyle buluşacak.



