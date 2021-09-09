Kırgızlar Meryem’i çok sevdi
Önceki gün Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki ‘Asian World Film Festival’in (Asya Dünyası Film Festivali) basın toplantısına katılan ve Mayıs 2022’de İstanbul’da gerçekleşecek ‘Asya Dünyası Dizileri Ödül Töreni’nin elçisi olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli’nin gezisi coşkuyla sona erdi.
İki günlük Kırgızistan ziyaretinde Kırgızlar, Meryem Uzerli için adeta seferber oldu. Basın toplantısı sonrası düzenlenen akşam yemeğine katılan Uzerli, sempatik tavırlarıyla Kırgızları kendine hayran bıraktı.
Kırgız müzikleri eşliğinde yöresel yemekleri tadan oyuncu, Kırgızlı çocuklarla da yakından ilgilendi. Sanatçıyı yakından görmenin heyecanını yaşayan hayranları, Uzerli’ye rengarenk yöresel kıyafetler hediye etti.