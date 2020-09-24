Kibar Feyzo nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte Kibar Feyzo'nun genel konusu

Kibar Feyzo filmi 1978 yılında Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde çekilmiştir. Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Müjde Ar, Erdal Özyağcılar, İlyas Salman ve İhsan Yüce gibi isimler rol alıyor. İşte, Kibar Feyzo'nun genel konusu...

GENEL KONUSU

Sevdiği kız Gülo ile evlenmek isteyen Feyzo, başlık parasını toplamak için İstanbul'a gider. Şehirde gördüklerinden sonra aslında Maho Ağa'nın köylüleri köle gibi kullandığını anlar ve Ağa'ya karşı mücadeleye girişir. Feyzo, döndüğünde köylüleri feodal sisteme karşı ayaklandırır ve onların bilinçlenmesini sağlar. Ancak Ağa'yı devirmek pek de kolay olmayacaktır.