Keşke onlar yaşasaydı da biz bu filmi çekmeseydik

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu alan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filminin çekimleri devam ediyor. Set ekibi ve oyuncular, Bülbül’ün Maçka’da bulunan evinin olduğu bölgede geçtiğimiz salı günü gerçekleşen çekimlerde basın mensuplarını ağırladı. Bülbül ile Gedik’in ölüm yıldönümünde filmin ikinci fragmanı da yayınlandı.

ÇOK HEYECANLIYIZ

Oyuncular basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ferhat Gedik’in hayatını canlandıran İsmail Hacıoğlu, ilk defa bir filme “Keşke olmasaydı” diye başladığını söyledi: “Keşke bugün bu kalabalık yaşanmasaydı. Film çekilmeseydi. Sadece onların ölümsüzlüğüne bir adım daha yaklaşabilirsek ne mutlu bize.”

Eren Bülbül’e olan benzerliği ile ilgili konuşan Rahman Beşel, “Daha önce Eren’e benzetenler çok oldu. Şehit kardeşimi canlandırmak benim için gurur verici” dedi.

TAM BİR KARADENİZ KADINI

2017’de şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, sette kendisini canlandıran Mutlunur Lafçı ile birlikte poz verdi. Rolü için Ayşe Bülbül ile iki gün geçiren Lafçı, “Ayşe abla çok güçlü. Tam bir Karadeniz kadını” dedi.

Paramparça oldum

Filmde Ferhat Gedik’in eşi Cemile Gedik’i canlandıran Alayça Öztürk, “Senaryoyu okur okumaz paramparça oldum” diye konuştu.

En lezzetli yemek tarifleri burada