Keşanlı Ali Destanı ‘perde’ diyor

Türkiye’de epik tiyatronun öncüsü olan Haldun Taner’in kaleme aldığı; Yalçın Tura’nın müziklerini yazdığı “Keşanlı Ali Destanı”, Yücel Erten rejisiyle perdelerini yeniden açıyor. Birce Akalay, İlker Ayrık, Meral Çetinkaya, Köksal Engür, Nilgün Kasapbaşoğlu, Aykut Taşkın ve Hilmi Özçelik’le birlikte 50 kişilik kadrosuyla “Keşanlı Ali Destanı” prömiyerini 20 Şubat akşamı TİM Show Center’da yapılacak.



56’ncı yaşını kutlayan oyunda İlker Ayrık, Keşanlı Ali’yi, Birce Akalay’sa Zilha karakterini canlandıracak. Bir hiciv komedisi olan oyun her yönüyle halkın yerli ve modern yönünü de yansıtıyor.





