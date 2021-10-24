Meltem Miraloğlu'nun başı üvey oğlu ile dertte!

Miraloğlu'nun ABD'li kocasına vasiyet yazdırdığı ve Patrick'in öldükten sonra tüm mal varlığının kendisine bıraktığını da iddia etmişti.
Meltem Miraloğlu ile basına verdiği bilgiler yüzünden mahkemelik olan Onur Akay, "Patrick'in öz oğlu hem üvey annesi Meltem Miraloğlu'na, hem de öz babasına dava açtı. Babasının yaşlılık ve aile düzenini bozacak yaşam tarzı içinde olduğunu mahkemeye sunan öz oğlu, babasının hayatını ve parasını kontrol etmek için Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak vasilik ve vasiyet iptal davası açtı. Patrick'in oğlu, Meltem'in sadece babasının parası ve Green Card için evlendiğini ekleyerek, babasının Meltem'e bıraktığı servet için yazdığı vasiyetin iptalini de istedi" dedi.
Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan'a verildi!
Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...
Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı
Merve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim
"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"