Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Şu an hayatımda aşk yok, çünkü kendimi nadasa bıraktım. Bir süre aşk yaşamak istemiyorum, çünkü çok yoğunum. Konserlerim var, yeni bir şarkım da geliyor, onlara kilitledim kendimi.”







