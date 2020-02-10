Haber Giriş: 10.02.2020 - 10:10,
Kendimi nadasa bıraktım
DoubleTree by Hilton Hotel İstanbul’da hizmet veren Gece Life, sahnesinde önceki akşam Linet’i ağırladı.
Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Şu an hayatımda aşk yok, çünkü kendimi nadasa bıraktım. Bir süre aşk yaşamak istemiyorum, çünkü çok yoğunum. Konserlerim var, yeni bir şarkım da geliyor, onlara kilitledim kendimi.”
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