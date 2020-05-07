Kendi şirketini kurdu

Mr. Jade’nin kendi şirketinden yayınladığı ilk şarkı ise “Hasretinle Yandı Gönlüm” cover’ı oldu. Söz-müziği Yalçın Tura’ya ait olan ve Edip Akbayram’ın sesiyle hafızalara kazınan esere yeni bir yorum getiren Mr. Jade, sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı. Mr. Jade, Jade Music Productions’ta yalnızca kendi şarkılarını hazırlamayacak. Şarkıcı, genç müzisyenlere de destek olacak.