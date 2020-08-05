Kendi kendimizin kurtarıcısıyız

- “Tut Elini” ilk kitabım ve ikincisini de yazmaya başladım. Onun adı da “Ve Bırakma” olacak. Kitapta öğrencilik yıllarımda Amerika’da geçirdiğim rahatsızlığı ve tedavi sürecinde öğrendiğim meditasyon, nefes eğitimleriyle psikolojik deneyimlerimi anlattım. Kitap, 9 haftalık bir insan gelişme evresine ışık tutuyor.

İnsanlar yalnız kaldıkları zaman kendilerine sürekli bir insanın el uzatmasını bekler. Bu kitap aslında o kurtarıcı elin kendi elimiz olduğunu anlatıyor. Yaşamda, kendi elimizden başka desteğe ihtiyacımız yok.

◊ İyileşme sürecinizde neler öğrendiniz?

- Meditasyon eğitmeniyim, nefes ve yoga hakkında çalışmalarım da var. Kitabımda bu konulara değiniyorum. İyileşme sürecine katkı sağlayacak bir sürü araştırma yaptım ve onları bu kitapta topladım. Bunlara ek olarak “Lara ile” adında YouTube kanalımda kitabımla senkronize işleyen bir şov programı yapıyorum.

◊ İyileşmenizde sizin katkınız nasıldı?

- İnsanlar hastalıklarını iyileştirmede kendilerine de çok görevler düştüğünü unutmamalı. Hem Türkiye hem de yurtdışında birçok doktora gittim. Vücudumdaki kırığın ameliyat edilmesi imkansız gibiydi.

Doktorlar “İyileşmesini beklemekten başka çare yok” dedi. Ben de o sırada “kendim neler yapabilirim” diye düşünmeye başladım. Bir sürü araştırma yaptım ve moralime destek olacak çalışmalar yaptım.

Vücuttaki en zor kırılan kemiğim parçalara ayrıldı

◊ Hastalık süreciniz nasıl başladı?

- Boston Üniversitesi’nde mezun olacağım dönemde ayağımdan bir sağlık problemi geçirdim. Tam hayata başlayacakken yürüyememeye başladım. Hayatımda her şey normalken bir sabah uyandığımda bir ayağımın üç kat şiştiğini fark ettim. Kocaman olmuştu. Hastaneye gittik ve ne olduğu bulunamadı. Doktorlar vücutta en zor kırılan kemiklerden birinin patladığını ve parçalara ayrıldığını söyledi. Balerinlerde olabilirmiş, kimse neden olduğunu anlamadı. İki yıl değnek ve sonraki yıl baston kullanmak zorunda kaldım. Yeni yeni iyiyim.

◊ O dönemde neler yaptınız?

- Hastalık süreci beni bambaşka bir hayata itti. İş dünyasına girmek isteyen, çok hırslı biriyken bu sağlık problemi yüzünden adım atamayan bir genç kıza dönüştüm. Sonra daha çok meditasyon, nefes, insan psikolojisine yöneldim. Rahatsızlığımın arkasında yatan nedenleri keşfettim ve meditasyon yaptım. Doktorların çabasına ek olarak ‘neler yapabilirim’i düşündüm.

Bazı iyileşme metotlarını keşfettim. Bu süreç içinde bir sürü farklı şeyler, şifa yöntemi denedim. Şu an bildiğim şeyleri hastalığımın ilk günlerinde bilseydim 3 yıl acı çekmezdim. Sebepleri keşfedince ayağım daha hızlı düzelmeye başladı.

Dokuz haftalık evre

“Kitapta 9 haftalık evreden söz ediyorum. Bu dokuz haftalık evrede ilk olarak beynen dönüşüm, sonra bedenen ve daha sonra kalben dönüşümün nasıl olacağını aktarıyorum. İnsanın yaşamda kendini ayakta tutabilmesini sağlayacak, kendi elini tutarken zorlukları aşarken neler yapacağını özetleyen, yaşamda kendi kendine yapabileceği şeyleri aktaran süreçler bunlar.”