Ünlü şarkıcı 1989 yılından bu yana bilgisayar destekli müzik yapımına dair her türlü çözümü sunan Compel ile birlikte “Kenan’ı Dansa Kaldır” adlı yarışma projesini hayata geçiriyor. 31 Aralık’a kadar amatör veya profesyonel tüm müzikseverlerin https://kenanidansakaldir.com adresinden katılabileceği yarışmayı ilk 3 sırada tamamlayanlar çeşitli ödüllerin sahibi olacak. Yapılan remikslerin jüri üyeleri Cem Yılmaz, Erkan Adlin, İlker Aksungar, İskender Karfakis ve Kenan Doğulu tarafından değerlendirilmesinin ardından yarışmada dereceye giren isimler 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 12.30’da açıklanacak. Müziğini geniş kitlelere duyurmak isteyen herkes yarışmaya kaydolup, yaptığı remiksi SoundCloud hesabına yükleyerek kazanma şansını yakalayabilir.