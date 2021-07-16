MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKenan Doğulu çoşkusu
GeriKeyif Kenan Doğulu çoşkusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 16.07.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

Kenan Doğulu çoşkusu

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Kenan Doğulu çoşkusu

Kenan Doğulu, sezonun ilk İstanbul konserini önceki akşam Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde verdi. Biletleri tükenen konserde Doğulu şarkılarıyla izleyiciyi coşturdu.

Kenan Doğulu, önceki akşam Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleşen BKM’nin yaz etkinliklerinin açılışını yaptı. Yılın ilk İstanbul konserini veren Doğulu, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi. Biletleri tükenen etkinlikte sanatçının hayranları, tüm şarkılara eşlik etti. Doğulu, konserinin sonunda hiç kesilmeyen alkışlar üzerine iki kez bis yaparak “Pamuk” ve ‘’Tükendim Ben’’ şarkılarını seslendirdi. Ünlü popçu sahnede Merve Kırşan stil danışmanlığında Emre Erdemoğlu tasarımı bir takım giydi.

Kenan Doğulu çoşkusu

Doğulu’yu dinlemeye gelenler arasında Nur Fettahoğlu, Hande Doğandemir, Seda Bakan, Aslı Bekiroğlu ile sevgilisi Çağrı Telkıvıran, Sedef İybar, Ezgi Özyürekoğlu, Hilmi Deler, Fatma Tezcan, Ayşegül Yılmaz, Batuhan Soyaslan ve Safa Sarı da vardı. 

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi