Kemer Country’de gol turnuvası
Texas Scramle Golf Turnuvası önceki gün Kemer Country Club’da gerçekleştirdi.
Golf turnuvasına, 88 sporcu katıldı. Renkli anlara sahne olan turnuva kapsamında kıyasıya bir yarış da gerçekleşti. Yarışmalar sonrası katılımcılar, hep birlikte yemek yiyerek günün yorgunluğunu attı. Texas Scramle Golf Turnuvası’nın hem net hem gross kategorisinin kazanan isimleri Okan Sezer, Claus Lassen, Lone Lassen ve Melih Poyraz oldu.
Okan Sezer - Lone Lassen - Melih Poyraz - Claus Lassen
Ayhan Elmas - Timuçin Başar - Demir Elmas - Ogün Çay
Cansen Başaran
Can Çelikoğlu - Cem Çelikoğlu
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