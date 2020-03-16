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Haber Giriş: 16.03.2020 - 09:21,Son Güncelleme:/

Kemer Country’de gol turnuvası

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Kemer Country’de gol turnuvası
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Texas Scramle Golf Turnuvası önceki gün Kemer Country Club’da gerçekleştirdi.

Golf turnuvasına, 88 sporcu katıldı. Renkli anlara sahne olan turnuva kapsamında kıyasıya bir yarış da gerçekleşti. Yarışmalar sonrası katılımcılar, hep birlikte yemek yiyerek günün yorgunluğunu attı. Texas Scramle Golf Turnuvası’nın hem net hem gross kategorisinin kazanan isimleri Okan Sezer, Claus Lassen, Lone Lassen ve Melih Poyraz oldu.

Kemer Country’de gol turnuvası

Okan Sezer - Lone Lassen - Melih Poyraz - Claus Lassen
Kemer Country’de gol turnuvası

Ayhan Elmas -  Timuçin Başar -  Demir Elmas -  Ogün Çay
Kemer Country’de gol turnuvası

Cansen Başaran
Kemer Country’de gol turnuvası

Can Çelikoğlu -  Cem Çelikoğlu

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