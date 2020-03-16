Kemer Country’de gol turnuvası

Golf turnuvasına, 88 sporcu katıldı. Renkli anlara sahne olan turnuva kapsamında kıyasıya bir yarış da gerçekleşti. Yarışmalar sonrası katılımcılar, hep birlikte yemek yiyerek günün yorgunluğunu attı. Texas Scramle Golf Turnuvası’nın hem net hem gross kategorisinin kazanan isimleri Okan Sezer, Claus Lassen, Lone Lassen ve Melih Poyraz oldu.



Okan Sezer - Lone Lassen - Melih Poyraz - Claus Lassen



Ayhan Elmas - Timuçin Başar - Demir Elmas - Ogün Çay



Cansen Başaran



Can Çelikoğlu - Cem Çelikoğlu