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Haber Giriş: 18.06.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

Keanu Reeves'ten en cömert hayranına sürpriz

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Keanu Reeves'ten en cömert hayranına sürpriz
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Yardımseverliği ve mütevazılığıyla bilinen ünlü oyuncu şimdi de en cömert ve yardımsever hayranına bir sürpriz hazırladı.

Reeves, kanserli çocuklara destek için düzenlenen bir yardım kampanyasına katıldı. Ünlü oyuncu, açılan kampanyaya en yüksek bağışı yapan hayranıyla da 15 dakika internet üzerinden görüşecek.

Kampanya için düzenlenen açık artırma 22 Haziran tarihine kadar açık kalacak. Bu süre içinde en yüksek bağış yapan kişi ise Reeves ile internet üzerinden 15 dakika görüşme şansına erişecek.

Keanu Reeves'in kardeşi Kim, 2003 yılında kan kanserine yakalanmıştı. O dönemde depresyona giren ünlü oyuncu kardeşinin yanında olabilmek için oyunculuğu bırakmayı bile düşünmüştü. Kardeşinin iyileşmesinden sonra da kanserle mücadele eden çok sayıda vakfa yardım elini uzattı Reeves.

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