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Haber Giriş: 04.03.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Kayalı'dan anne ve babalara rehber

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Kayalı'dan anne ve babalara rehber

Pedagog Gülin Kayalı'nın kaleme aldığı O Sizin Çocuğunuz Çocukluğunuz Değil adlı kitap, Siyah Beyaz Yayınları tarafından okura sunuluyor.

Kayalı'nın, çocukluk deneyimleriyle aldığı eğitimi birleştirdiği kitap, anne ve babalar için bir rehber niteliğinde. Aslında kitabın adı da Gülin Kayalı'nın ebeveynlere yol göstericiliğinin bir özeti.

Kitap, çocukluğunda yapamadıklarını, yaşayamadıklarını, keşkelerini, pişmanlıklarını çocuğunda yaşatmaya çalışan anne ve babalara sesleniyor.

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