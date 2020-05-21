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Keyif
Haber Giriş: 21.05.2020 - 10:55,Son Güncelleme:

Kavuşamayan âşıklar

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Kavuşamayan âşıklar
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Serkan Ferat ve Melisa Uzunarslan’ın ilk düet çalışması “Öyle Ya Da Böyle” DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

İkili klip için evlerinden ayrı bir şekilde birbirlerine seslendi. Klipte Ferat, Çanakkale’de ve Uzunarslan İstanbul’da yaşadığı için kavuşamayan iki âşığı canlandırdılar. Yönetmenliğini Mehmet Hakyemez’in üstlendiği klibin çekimlerinde sanatçılar yönetmenin direktiflerini görüntülü konuşma uygulamasından aldı.

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