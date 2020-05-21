Kavuşamayan âşıklar

İkili klip için evlerinden ayrı bir şekilde birbirlerine seslendi. Klipte Ferat, Çanakkale’de ve Uzunarslan İstanbul’da yaşadığı için kavuşamayan iki âşığı canlandırdılar. Yönetmenliğini Mehmet Hakyemez’in üstlendiği klibin çekimlerinde sanatçılar yönetmenin direktiflerini görüntülü konuşma uygulamasından aldı.