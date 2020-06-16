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GeriKeyif Kaş Caz Festivali İçin Geri Sayım Başladı!
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Haber Giriş: 16.06.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Kaş Caz Festivali İçin Geri Sayım Başladı!

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Kaş Caz Festivali İçin Geri Sayım Başladı!
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Denizden esen rüzgârın notalara dönüştüğü Kaş Caz Festivali, 28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşuyor. 

Caz müziği, ılık esintiler ve yıldızlar altında misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatırken, müzisyenler solo ve grup performansları ile bu yıl da büyüleyecek.

Kaş'ın muhteşem doğası eşliğinde gerçekleşecek olan Kaş Caz Festivali’nin programı yakında açıklanacak.

 

 

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