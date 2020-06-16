Kaş Caz Festivali İçin Geri Sayım Başladı!

Caz müziği, ılık esintiler ve yıldızlar altında misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatırken, müzisyenler solo ve grup performansları ile bu yıl da büyüleyecek.

Kaş'ın muhteşem doğası eşliğinde gerçekleşecek olan Kaş Caz Festivali’nin programı yakında açıklanacak.