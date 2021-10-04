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Karsu’nun gözyaşları

#Karsu#Jest Oldum#Anneke Van Giersbergen
Karsu’nun gözyaşları

Karsu’nun geçtiğimiz yıllarda cover’ladığı “Jest Oldum” şarkısını Hollanda’da yayınlanan bir programda Anneke van Giersbergen seslendirdi. Karsu, Giersbergen’in performansı karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

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Karsu, Hollanda’nın Avrotros kanalında yayınlanan reality şov programı “Beste Zangers”ın bu yılki en dikkat çeken ismi oldu.

Her sanatçının bir diğerinin şarkısını seslendirdiği şovda Anneke van Giersbergen, Karsu’nun geçtiğimiz yıllarda cover’ladığı “Jest Oldu”yu söyledi. Giersbergen, Mustafa Sandal’ın bir döneme damga vuran şarkısını rock türünde İngilizce ve Türkçe olarak seslendirdi. Karsu, Türkçe sözleri duyunca gözyaşlarını tutamayıp “Türkçe” diye bağırdı.

Karsu’nun gözyaşları

Bu anlar, sosyal medyada günün konusu oldu. Giersbergen, gelen tepkiler üzerine Instagram hesabından Türkçe teşekkür edip “Bana yorum bırakan veya mesaj gönderen herkese sevgiler” dedi.

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#Karsu#Jest Oldum#Anneke Van Giersbergen