Karl Lagerfeld'in serveti de muhasebecisi de kayıp
Chanel'in yaratıcı direktörü, dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld, 178 milyon sterlinlik serveti muhasebeciyle birlikte sır oldu.
Geçen yıl şubat ayında hayatını kaybeden Fransız moda evi Chanel'in yaratıcı yönetmeni, moda dünyasının ünlü ismi Karl Lagerfeld'in 178 milyon sterlinlik (1.5 milyar TL) servetini 7 kişiye paylaştırdığı ortaya çıktı. Fakat Lagerfeld'in varisleri parayı hâlâ alamadı. Çünkü modacının muhasebecisi Lucien Frydlender (87) ortada yok.
Frydlender eylülden beri Lagerfeld'in varislerinin telefonuna çıkmıyor. Muhasebecinin eşi ise “Kocam paralarla kaçmadı. Hesaplara bakamayacak kadar hasta" diyor.
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