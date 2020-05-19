Karantinada kitap yazdı

Takipçileri Instagram hesabından Ünal'a, "Hollywood yıldızı gibisin", "Audrey Tuğba" mesajları yağdırdı.

Karantinada üretmeye devam eden Tuğba Ünal, bir yandan yeni albümü için çalışırken bir yandan da yeni kitabını yazıyor.

“Güzellik Zor Hikaye” ve “Öyküm Sensin” adlı iki kitabı bulunan Tuğba Ünal, bu kez deneme kitabıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.