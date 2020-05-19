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Haber Giriş: 19.05.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Karantinada kitap yazdı

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Karantinada kitap yazdı
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Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır evinde kalan Tuğba Ünal, Instagram’da yaptığı son paylaşımda Hollywood'un efsane oyuncusu Audrey Hepburn'a benzerliğiyle dikkat çekti.

Takipçileri Instagram hesabından Ünal'a, "Hollywood yıldızı gibisin", "Audrey Tuğba" mesajları yağdırdı.

Karantinada üretmeye devam eden Tuğba Ünal, bir yandan yeni albümü için çalışırken bir yandan da yeni kitabını yazıyor.

 “Güzellik Zor Hikaye” ve “Öyküm Sensin” adlı iki kitabı bulunan Tuğba Ünal, bu kez deneme kitabıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

 

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