MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKarantinada doğum günü
GeriKeyif Karantinada doğum günü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 04.05.2020 - 15:06,Son Güncelleme:

Karantinada doğum günü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karantinada doğum günü
Abone Olgoogle-news

Şarkıcı Asya Gashi, 28’inci yaşını evinde yalnız kutladı. Sipariş ettiği pastasını üfleyen Gashi, daha sonrasında süslediği havuzunda 28 yaş pozunu verdi.

Şarkıcı, “Hayatımda ilk defa yalnız bir doğum günü kutluyorum. Bu doğum günümde en büyük dileğim dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının bir an önce bitmesi. Karantina günlerine denk gelen 28’inci yaşımı hayatım boyunca unutmayacağım. Özgürlüğün önemini çok iyi anladım” dedi.

Karantinada doğum günü


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle