Karantinada doğum günü

Şarkıcı, “Hayatımda ilk defa yalnız bir doğum günü kutluyorum. Bu doğum günümde en büyük dileğim dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının bir an önce bitmesi. Karantina günlerine denk gelen 28’inci yaşımı hayatım boyunca unutmayacağım. Özgürlüğün önemini çok iyi anladım” dedi.





