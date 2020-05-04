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Karantinada doğum günü
Şarkıcı Asya Gashi, 28’inci yaşını evinde yalnız kutladı. Sipariş ettiği pastasını üfleyen Gashi, daha sonrasında süslediği havuzunda 28 yaş pozunu verdi.
Şarkıcı, “Hayatımda ilk defa yalnız bir doğum günü kutluyorum. Bu doğum günümde en büyük dileğim dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının bir an önce bitmesi. Karantina günlerine denk gelen 28’inci yaşımı hayatım boyunca unutmayacağım. Özgürlüğün önemini çok iyi anladım” dedi.
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