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Karantina komedisi
Başrollerinde Mustafa Arslan, Zeynep Elçin ve Bülent Çolak’ın yer aldığı “Süt ve Kurabiye” dijital platformlarda izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Dizi, karantina döneminde aynı evde kalan eski sevgililerin yaşadıklarını mizahi dille anlatıyor. Çekimleri tamamlanan komedi türündeki dizinin, yapımcılığını Arte Film Medya üstleniyor. Senaryosu Kamuran Süner ve Osman Kaya’ya ait olan yapımın yönetmen koltuğunda da Kaya oturuyor.
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