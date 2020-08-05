MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKarantina komedisi
GeriKeyif Karantina komedisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 05.08.2020 - 09:23,Son Güncelleme:

Karantina komedisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karantina komedisi
Abone Olgoogle-news

Başrollerinde Mustafa Arslan, Zeynep Elçin ve Bülent Çolak’ın yer aldığı “Süt ve Kurabiye” dijital platformlarda izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Dizi, karantina döneminde aynı evde kalan eski sevgililerin yaşadıklarını mizahi dille anlatıyor. Çekimleri tamamlanan komedi türündeki dizinin, yapımcılığını Arte Film Medya üstleniyor. Senaryosu Kamuran Süner ve Osman Kaya’ya ait olan yapımın yönetmen koltuğunda da Kaya oturuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle