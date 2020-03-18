Karantina günleri için 10 isim 10 film önerisi
Koronavirüs salgınına tedbir için adeta tüm Türkiye eve kapandı. Evde vakit geçirmenin en keyifli yanı da hiç kuşkusuz film izlemek. Sanatçı, gazeteci ve yazarlardan oluşan 10 ünlü isim, karantina döneminde izleyebileceğimiz filmleri sıraladı. İşte yaptıkları öneriler:
NİLGÜN BELGÜN
* The Irish Man - Martin Scorses
* Diana’nın Hikayesi - Tom Jennings, David Tillman.
* Evlilik Hikayesi - Noah Baumbach
* Bir zamanlar Hollywood’da - Quentin Tarantino
* Piyanist - Roman Polanski
* Baba serisi
* Şeytanın Avukatı - Taylor Hackford
* Kelebeğin Rüyası - Yılmaz Erdoğan
* Aile Arasında - Ozan Açıktan
* Joker - Todd Phillips
MERT FIRAT
* Babam İçin - Jim Sheridan
* Full Metal Jacket - Stanley Kubrick
* Taksi Şoförü - Martin Scorsese
* Esaretin Bedeli - Frank Darabont
* Big Lebowski - Coen Kardeşler
* İhtiyarlara Yer Yok - Coen Kardeşler
* Büyük Balık - Tim Burton
* Olağan Şüpheliler - Bryan Singer
* Kaptan Fantastik - Matt Ross
* Yedi - David Fincher
SEVİL ATASOY
* Zodiac - David Fincher
* Arka Pencere - Alfred Hitchcock
* Kuzuların Sessizliği - Jonathan Demme
* Kurtuluş- John Boorman
* Ejderha Dövmeli Kız - David Fincher
* Cinayet (Danimarka TV dizisi) - Søren Sveistrup
* Köprü (İsveç - Danimarka TV dizisi) - Hans Rosenfeldt
* Trapped (İzlanda TV dizisi) - Baltasar Kormákur
* Bordertown (Finlandiya TV dizisi) - Miikko Oikkonen
* Marcella, (İsveç TV dizisi) - Hans Rosenfeldt
BEDRİ BAYKAM
* Sonsuz Ölüm - George Roy Hill
* Paris’te Son Tango - Bernardo Bertolucci
* Yaz Günüydü - Robert Mulligan
* Uçurtmayı Vurmasınlar - Tunç Başaran
* Picasso ile Yaşamak - James İvory
* The Doors - Oliver Stone
* Onaltıncı Round - Norman Jewison
* Postacı - Troisi-Radford
* Kaldırım Serçesi - Olivier Dahan
* Louis de Funes’in tüm filmleri!
ONUR SAYLAK
* Zafer Yolları - Stanley Kubrick
* 12 Öfkeli Adam - Sidney Lumet
* Ran - Akira Kurusowa
* Usta - Paul Thomas Anderson
* 400 Darbe - François Truffaut
* Protesto - Mathieu Kassovitz
* Fargo - Coen kardeşler
* Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi - Celine Sciamma
* Beni Adımla Çağır - Luca Guadagnino
* Sapık - Alfred Hitchcock
AHMET ÜMİT
* Spartaküs - Stanley Kubrick
* Anayurt Oteli - Ömer Kavur
* Doktor Jivago - David Lean
* Umut - Yılmaz Güney
* Masumiyet - Zeki Demirkubuz
* Bir Zamanlar Amerika’da - Sergio Leone
* Bir Zamanlar Anadolu’da - Nuri Bilge Ceylan
* Ah Güzel İstanbul - Atıf Yılmaz
* Baba - Francis Ford Coppola
* Gülün Adı - Jean Jacques Annaud
SAFFET EMRE TONGUÇ
* Kazablanka - Michael Curtiz
* Gladyatör - Ridley Scott
* Yaşam Kürü - Gore Verbinski
* İyilik Bul, İyilik Yap - Mimi Leder
* Babam ve Oğlum - Çağan Irmak
* Bazıları Sıcak Sever - Billy Wilder
* Amerikan Güzeli - Sam Mendes
* Piyanist - Roman Polanski
* Arabesk - Ertem Eğilmez
* Arabistanlı Lawrence - David Lean
ŞEBNEM BOZOKLU
* Toni Erdmann - Maren Ade
* Cleo 5’ten 7’ye - Agnes Varda
* Roma - Alfonso Cuaron
* Frances Ha - Noah Baumbach
* Kelebekler - Tolga Karaçelik
* Soğuk Savaş - Pawlikowski
* Albüm - Mehmet Can Mertoğlu
* Bir Konuşabilse - Sofia Coppola
* Komik Kız - William Wyler
* Uğur Böceği - Greta Gerwig
UĞUR VARDAN
* Affedilmeyen - Clint Eastwood
* Andrey Rublev - Andrey Tarkovsky
* Gel ve Gör - Elem Klimov
* Cehennemde İki Devre - Zoltan Fabri
* The Party - Blake Edwards
* Yedi - David Fincher
* Umut - Yılmaz Güney
* Thelma ve Louise - Ridley Scott
* Dünyanın Tüm Sabahları - Alain Corneau
* 28 Gün Sonra - Danny Boyle
SELÇUK YÖNTEM
* God Father 3 - Francis Ford Coppola
* Amadeus - Milos Forman
* Kanunun Kuvveti - Cedric Jimenez
* 007 Casino Royale - Martin Campbell
* Chaplin Koleksiyonu - Charlie Chaplin
* Meleklerin Payı - Ken Loach
* Lincoln - Steven Spielberg
* Gangsterin Kaderi - Peter Yates
* Eşkıya - Yavuz Turgul
* Dr. Jivago - David Lean
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