'Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit' sinemaseverlerle buluşuyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 9 film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Adil Valizade’nin yönettiği "Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit", bir sabah hapishanede ölü bulunan 10 mahkumun hikayesini işliyor.

Başrolleri, Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Timur Acar ve Asuman Dabak'ın paylaştığı yapımın konusu kısaca şöyle: "Başgardiyan ve ekibinin cezaevindeki sabah sayımı sırasında her koğuşta birer ikişer ceset ortaya çıkar. On mahkum, yataklarında ölmüştür. Vücutlarında herhangi bir iz bulunmayan cesetler için diğer mahkumların da bir açıklaması yoktur. İstihbarat teşkilatından Selin ve cinayet bürodan Başkomiser Erol, olayın aydınlatılması için görevlendirilir. İkili, cezaevini karantinaya alır ve gardiyanlar dahil herkesi sorgular."

"Kar Kırmızı"

Yönetmen Atalay Taşdiken'in dram türündeki filmi "Kar Kırmızı"da, Mehmet Usta, Özge Gürel, Ahmet Mümtaz Taylan, Baran Seyhan ve Rıza Sönmez rol aldı. Film, işlemediği bir suç yüzünden 9 yıl hapis yatan Yusuf'un, geri döndüğünde yaşadığı olayları ele alıyor.

"Yıl Dönümü"

Yönetmen koltuğuna Mohsen Rabiei'nin oturduğu "Yıl Dönümü" filminin dram sevenleri sinema salonlarına çekmesi bekleniyor.

Senem Ön, Emre Ön, Cansu Öztekin ve Caner Şimşek'in rol aldığı yapımın konusu şöyle: "Eda ile Tekin yeni evli bir çifttir. Yoğun çalışan Tekin erkenden işe gitmekte, Eda ise gün boyu evde onu beklemektedir. Bir süre sonra monotonlaşan ilişkilerini canlandırmak isteyen Eda, evliliklerinin 2. yıl dönümünde Tekin'e sürpriz yapmak ister. Tüm dostlarını telefonla arayarak gece için onları hazırlayacağı partiye davet eder. Fakat aklında sürekli geçmişin hesaplaşmasını yapmaktadır. Kendini, evliliklerini, Tekin'i ve iş arkadaşlarını sorgularken bir yandan da hazırlık yapar. Akşam olduğunda onu acı bir sürpriz bekliyordur."

"Kızım Gibi Kokuyorsun"





İlk kez 10 Temmuz 2020'de sinema salonlarında gösterilen Türkiye, ABD ve Fransa ortak yapımı "Kızım Gibi Kokuyorsun", ikinci kez vizyona girecek. Olgun Özdemir'in yazıp yönettiği filmde, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Clemence Verniau, Şerif Sezer ve Tolga Güleç rol aldı. Dram türündeki film, geçmişlerinde kayıplar yaşayan Beatrice, Hevi ve İbrahim'in Samandağ'da bulunan bir motelde tanışmaları sonrası yaşananları konu ediniyor.

"Düşler Ülkesi"

Margot Robbie, Finn Cole, Travis Fimmel ile Garrett Hedlund'un rol aldığı "Düşler Ülkesi" filminin yönetmenliğini Miles Joris Peyrafitte üstlendi.

Filmin konusu özetle şöyle: "1930’ların Büyük Buhran dönemi Teksas’ında annesi ve üvey babasıyla bir çiftlik evinde yaşayan genç Eugene Evans, günlerini küçük suçlar işleyerek geçirmektedir. Kasabada gerçekleşen bir banka soygunu sonrası kaçan faillerden Allison Wells, Eugene’in ikamet ettiği çiftliğin ambarına saklanır. Güzel kadının etkisinde kalan Eugene, Allison’ın saklanmasına yardım etmekten kendini alamaz."

"Koş Saklan Dövüş"

Kyle Rankin'in senaryosunu yazıp yönettiği "Koş Saklan Dövüş", kendisini ve sınıf arkadaşlarını korumak için zorlu bir mücadeleye girişen genç bir kızın hikayesini konu ediyor. ABD yapımı aksiyon türündeki filmde Isabel May, Thomas Jane ve Radha Mitchell rol aldı.

"Küçük Anne"

Celine Sciamma'nın yönettiği, Celine Sciamma'nın senaryosunu kaleme aldığı "Küçük Anne" filminde, Josephine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse rol aldı. Film, annesinin çocukluğunun geçtiği eve gittiğinde, ağaç ev yapmakla uğraşan bir kızla tanışan 8 yaşındaki Nelly'nin yaşadıklarını konu ediyor.

"Şeytan Oyunu"

Korku filmi "Şeytan Oyunu"nu, Victor Catala, Brian Deane, Oliver Lee Garland, Guillermo Lockhart, Tony Morales, Nicolas Onetti, Nicholas Peterson, Daniel Rübesam ve Christopher West yönetti. Yeni Zelanda yapımı filmde, Magui Bravi, Luz Champane, Amparo Espinola, Clara Kovacic ve Agustin Olcese başrolleri paylaştı.

Filmin konusu özetle şu şekilde: "Korkunç bir oyunda korkularıyla yüzleşmek zorunda kalan bir grup arkadaş, 100 mumdan oluşan bir dairenin içinde oturarak, aldıkları her mumda bir hikaye anlatmak zorundadır. Hikayeler anlatılıp mumlar söndüğünde garip olaylar olmaya başlar. Gölgelerde gizlenen garip varlıkları hissederler fakat oyundan ayrılamamalarına sebep bir şey vardır."

"Şeker Adamın Laneti"

Korku, gerilim ve gizem türündeki ABD yapımı "Şeker Adam'ın Laneti" adli filmin yönetmenliğini Nia DaCosta üstlendi. Başrolleri Yahya Abdul Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart Jarrett ve Colman Domingo'nun paylaştığı yapım, ayna karşısında adı 5 kez tekrar edildiğinde geldiğine inanılan şehir efsanesi Şeker Adam'ı (Candyman) modern bir hikayenin odağına alıyor.

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