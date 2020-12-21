Karadenizli sanatçı Hüseyin Aydın hayatını kaybetti

Karadeniz müziğinin sevilen ses sanatçısı Hüseyin Aydın, yaklaşık 1 yıldır beynindeki rahatsızlık nedeniyle İstanbulda tedavi görüyordu. Trabzonun Şalpazarı ilçesine bağlı Doğancı Mahallesinden olan sanatçı, İstanbulda tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Bir süre önce beyin tümöründen ameliyat olan ve yörede Çayan Hüseyin olarak tanınan sanatçının ölümü, sanat camiası, ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu.



Evli ve 3 çocuk babası Aydının cenazesi, İstanbuldan Trabzona getirilerek Şalpazarı ilçesinde yarın toprağa verilecek. Yörede atma türkülerinin yanı sıra yayla şenliklerinin vazgeçilmez sanatçısı olan Aydın, seslendirdiği otantik kaydelerle tanınıyordu.



