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Haber Giriş: 21.07.2020 - 13:42,Son Güncelleme:

'Karadeniz'in Zeugmasında' ziyaretçi hareketliliği

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'Karadeniz'in Zeugmasında' ziyaretçi hareketliliği
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"Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Eskipazar ilçesinin doğusunda bulunan, hayvan ve mitolojik karakterlerin tasvir edildiği mozaikleriyle ünlü antik kent, normalleşme sürecinde yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kazı koordinatörü Karabük Üniversitesi (KBÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ersin Çelikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hadrianaupolis'te, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık yapı ortaya çıkarıldığını söyledi.

Kastamonu Müze Müdürlüğü bünyesinde 25 kişilik ekiple antik kentte kazıların devam ettiğini vurgulayan Çelikbaş, şunları söyledi:

"Hadrianaupolis, Anadolu için çok önemli bir noktadadır. Milattan önce 1. yüzyılda başlayan ve günümüze kadar devam eden tarihi süreci gösteren en önemli unsurdur. Turizm açısından önemli bir nokta. Binlerce yerli ve yabancı turist bu alanı ziyaret ediyor. Alana girişler ücretsiz. Gelen misafirlerimizi detaylı bir şekilde bilgilendiriyoruz. Normalleşme süreciyle birlikte alanda yoğunluk yaşanıyor. Her gün onlarca kişi ziyaret edip alan hakkında bilgiler alıyor."

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