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  'Karadeniz'in Zeugması' kapılarını dünyaya açacak

# Hadrianaupolis Antik Kenti#Antik Kent#Tarih
Karadenizin Zeugması kapılarını dünyaya açacak

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nin Kültür ve Turizm Bakanlığınca ören yeri haline getirilerek 2022'den itibaren ziyarete açılması planlanıyor.

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MÖ 1. yüzyılda kurularak MS 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen, ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan ve kazı çalışmalarıyla yeni bulgulara ulaşılan Karabük'teki Hadrianaupolis Antik Kenti turizme kazandırılacak.

Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Eskipazar ilçesinin 3 kilometre batısındaki antik kentte kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş yönetiminde sürdürülüyor.

At, fil, panter ve geyik gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen antik kentteki kazı çalışmalarında, kaya mezarı içinde iskeletler, antik döneme ait para, kemik toka, unguentarium (gözyaşı şişesi), 2. yüzyıla ait mezar, 1800 yıllık adak levhası gibi eserlere de rastlandı.

Karabük Valiliği, Hadrianaupolis Antik Kenti'nin ören yerine dönüştürülerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulundu.

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"Kazılar devam ettiği sürece başka yapılar da gün yüzüne çıkacak"

Vali Fuat Gürel, kazı çalışmalarının devam ettiği Hadrianaupolis'in bölgenin en önemli antik kenti olduğunu söyledi.

Antik kentin tarihinin çok eski olduğunu ve o dönemlerde bir merkez olduğunu aktaran Gürel, "Paflagonya bölgesinde önemli bir Roma kenti olarak bilinen bir yer. Burada yapılan kazılarda mozaikler ön plana çıkmış. 'Batı Karadeniz'in Zeugması' olarak adlandıracak bir boyuta gelen bir antik kentimiz" diye konuştu.

Gürel, kazıların artık dönem dönem değil, 12 ay boyunca sürdürdüğünü dile getirerek, "Şimdiye kadar kilise, hamam ve askeri yapılarla beraber 'Roma villası' diyebileceğimiz yapılar gün yüzüne çıkarıldı. Kazılar devam ettiği sürece başka yapılar da gün yüzüne çıkacak" dedi.

Antik kentin turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Gürel sözlerini şöyle tamamladı:

"Örnek birkaç yapının üzerinin kapatılması ya da koruma altına alınması için çalışmalar yapılıyor. Bir kilisenin üstü kapalı, Roma hamamı ve villasının üstü kapatılacak. Karşılama merkezi yapılacak. Niyetimiz 2022'de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle de burayı bir ören yeri haline getirip turizme kazandırmak. Bölgemizin en önemli turizm merkezi Safranbolu. Buraya gelen 1,5 milyona yakın bir misafir portföyümüz var. Bu misafirlerin bir kısmının Hadrianaupolis'e gelerek ziyaret etmesini arzu etmekteyiz."

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# Hadrianaupolis Antik Kenti#Antik Kent#Tarih